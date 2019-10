Kostel sv. Víta v Zahrádce má nový zvon

/FOTOGALERIE/ Spolek přátel Zahrádky zorganizoval sbírku na nový zvon do kostela sv. Víta. Tento kostel je to jediné, co zbylo z městečka, které se rozkládalo pod sakrální stavbou na obou březích řeky Želivky asi 10 kilometrů jižně od Ledče nad Sázavou. Stejně jako jiná sídla, musela i Zahrádka ustoupit stavbě přehrady Švihov (Želivka) v 70. letech.

Kostel sv. Víta v Zahrádce má nový zvon. | Foto: Stanislav Tomášek

Zvon nese jméno Josef a vyrobili ho zvonaři ze Zbraslavi - firma Asten pana Manouška. Slavnostní cesta zvonu na bryčce tažené koňmi začala na náměstí v Ledči nad Sázavou se zastávkami v Kožlí a Kamenné Lhotě a končila přímo u kostela sv. Víta v Zahrádce. Oslava 800. výročí Zahrádky slavnostně pokračovala vyprávěním výrobce zvonu, vysvěcením zvonu a mší. Zvuk zvonu se ponese každé poledne a navečer nad hladinou údolní nádrže.

Autor: Stanislav Tomášek