Tentokrát kraj nebude rozdělovat peníze všem zájemcům o výměnu zdroje tepla, ale pouze těm z nízkopříjmových skupin. Minulostí už je také podpora topení plynem. Program, který tato pravidla stanoví, by středočeští zastupitelé měli schvalovat již na svém nejbližším zasedání: 25. dubna. Náměstek hejtmanky pro oblast financí, dotací a inovací Věslav Michalik (STAN) předpokládá, že v té době už bude mít kraj slibované peníze jisté. „Rozhodnutí o jejich uvolnění ministerstvem životního prostředí očekáváme ještě před nejbližším zasedáním zastupitelstva. Věřím proto, že k vyhlášení programu budeme moci přistoupit v naplánovaném termínu,“ poznamenal Michalik.

Pokud zastupitelé při posledním dubnovém pondělku předložený návrh na vyhlášení programu výměny zdrojů tepla schválí, jsou už nyní jasné další termíny: žadatelům z řad nízkopříjmových domácností se program otevře 6. června – a příjem žádostí o finanční podporu potrvá do konce srpna. V tomto případě se tedy uplatní poněkud poupravená okřídlená slova: chudých domácností se příští zimy zeptají, co dělaly letos v létě.

Dotace už nebudou pro každého

Na rozdíl od trojice předchozích výzev se ta čtvrtá již nezaměří na širokou veřejnost. „Oprávněnými žadateli budou lidé v důchodu a s nízkými příjmy,“ shrnul mluvčí kraje David Šíma, pro koho budou určeny nově vyhlašované kotlíkové dotace. S tím, že jde o domácnosti, jejichž průměrný příjem na jednoho člena nebyl v roce 2020 vyšší než 170 900 Kč – případně žadatel i všichni členové jeho domácnosti či spoluvlastníci nemovitosti patří do vybraných skupin: jsou v důchodu (ať už starobním, nebo invalidním třetího stupně), nezletilí nebo studenti denního studia ve věku do 26 let, anebo někdy v době mezi počátkem roku 2020 a podáním žádosti žadatel pobíral dávky v hmotné nouzi nebo příspěvek na bydlení. Podrobně kraj představí podmínky na webu kotlikovedotace-sk.cz.

Návrh pravidel počítá s tím, že žadatelé se budou registrovat elektronicky a následně listiny v papírové formě opatřené podpisem doručí do podatelny krajského úřadu (případně v pdf formátu prostřednictvím datové schránky). Jde o podobný systém, jaký je ve středních Čechách známý již z minulé třetí výzvy kotlíkových dotací.