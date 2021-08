U kouřimské radnice přibývají svíčky. Lidé je zapalují za starostku Zuzanu Chmelovou, která ve středu ukončila svůj život. Atmosféra na městském úřadě je tichá a smutná.

Pietní místo v Kouřimi ve středu 4. srpna 2021. | Foto: Deník/Michal Bílek

„Byla báječný člověk, co víc říct…“ povzdechl si tajemník Josef Klouda, který se Zuzanou Chmelovou spolupracoval sedmadvacet let, nejdříve jako s radní a dalších třiadvacet let jako s první dámou města.