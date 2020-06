/FOTOGALERIE/ Jako doma bude i nadále středočeské dění ve vysílání Praha TV. Pokračování placené spolupráce, která byla zahájena v roce 2017, schválili krajští zastupitelé do června roku 2022. Kraj má za svoji prezentaci zaplatit miliony. Fakturovaná částka se bude vypočítávat podle ceníku za jednotlivé reportáže, pořady a diskusní pořady.

Společnost Praha TV provozující stejnojmennou televizi pracuje pro Středočeský kraj od roku 2017. Krajští zastupitelé schválili pokračování spolupráce do června roku 2022. | Foto: DENÍK/Milan Holakovský

„Koho se ptám, tak se na to nedívá,“ ohradil se v debatě Petr Halada (STAN) proti údaji o sledovanosti Praha TV vyčíslené na 21 procent (321 tisíc diváků denně). Prezentovaná čísla však vycházejí z renomovaných a dlouhodobých průzkumů. Také Jan Jakob (TOP 09) se ozval s tím, že by si představoval účelnější využití peněz, které chce kraj takto vložit to svého PR.