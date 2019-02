Střední Čechy – Navrhované změny ve složení rady kraje odkývli v pondělí středočeští zastupitelé. Nemění se ale nic na tom, že v 11členné radě zasedá šest zástupců hnutí ANO a šest sociálních demokratů. V řadách ANO však bylo třeba nahradit někdejší radní pro oblast zdravotnictví Jaroslavu Němcovou, která odešla na post ministryně zdravotnictví (přičemž mandát krajské zastupitelky si ponechala) a radního pro oblast majetku Tomáše Beneše, jenž tým opouští ze zdravotních důvodů. Novými radními se stali Martin Herman a Martin Draxler.

Krajský úřad Středočeského kraje v Praze. | Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Herman bude mít na starosti oblast majetku a ICT, sférou Draxlerovy působnosti se stanou oblasti regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu. Aktuálně schválené změny se ještě dotknou Roberta Bezděka, který byl dosud jediným neuvolněným radním (tedy vykonávající funkci vedle svého zaměstnání). Nově bude uvolněný; od úterka se stane krajským politikem z povolání. Na starosti bude mít resorty bezpečnosti a zdravotnictví. Další uvolněnou funkcí se nově stává post předsedy zastupitelského výboru pro dopravu. Počet placených politiků Středočeského kraj se tak z dosavadních 16 zvýšil na 18.

Proti tomu se v rozpravě ohrazovali zástupci opozice. Věslav Michalik (STAN) navrhoval počet placených politiků nezvyšovat – přičemž připomněl situaci za minulé koalice, jíž byl součástí. Tehdy se počet placených politiků zvyšoval ze 14 na 16 – a zastupitelé za ČSSD a KSČM se proti tomu ohrazovali. Nyní jsou sociální demokraté součástí koalice vládnoucí s ANO – a komunisté je podporují. „Říkali jste, že potřebujeme uspokojit hladové krky; zaplatit nové funkce,“ oslovil politické protivníky, přičemž se ohradil proti nynějšímu navyšování o další dva posty. „Mohlo by to vypadat jako rozdělování placených funkcí, abyste si zajistili pohodlné hlasování,“ rýpl si do soupeřů za vehementního přikyvování Tomáše Havlíčka z ODS.

Také Petr Tiso (TOP 09) míní, že 16 placených postů by byl dostatečný počet. Od hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO) se oponenti dočkali vysvětlení, že více Placených míst je třeba: oblastem bezpečnosti a zdravotnictví se radní opravdu musí věnovat na plný úvazek – a pokud jde o dopravu, budou se připravovat nové soutěže na zajištění obslužnost kraje jak vlakovou dopravou, tak autobusy. Díky uvolněné funkci šéfa výboru může radní pro dopravu získat maximální podporu.

V rámci představení plánů, s nimiž se radní ujímají nových nových funkcí, zaujal zvláště Draxler. Jako významný fotbalový funkcionář kladl důraz zvláště na podporu talentované sportovní mládeže. Když ho Petr Štěpánek (STAN) vyzval, aby pohovořil také k dalším oblastem své budoucí působnosti, zmínil „rozvoj regionu Milovic a rozvoj cyklostezek“. „Já se s tím v současné době seznamuji,“ reagoval na šum sále, když ostatní zastupitelé dali najevo, že by chtěli slyšet víc. „Budu to kolegovi postupně předávat, aby se do toho dostal, doplnila hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Vít Rakušan (STAN) opáčil, že tahle slova v něm jako starostovi Kolína velkou důvěru nevzbuzují.

U právníka Bezděka se zase debata točila kolem jeho kvalifikace pro oblast zdravotnictví, na niž byl zvědavý Tiso z TOP 09. Bývalá radní pro oblast zdravotnictví Němcová k tomu poznamenala, že její předchůdce Martin Kupka (ODS) také nebyl z oboru – a přece jeho činnost hodnotí pozitivně. „Mnohé z kroků, které prosadil, jsou správné,“ pochválila – s tím, že Bezděk může navazovat i na Kupkovu práci. Sám radní Bezděk připomněl, že by chtěl využít svých právnických znalostí ke zjednodušení a zpřehlednění hospodaření oblastních nemocnic a posílení přínosu středočeské nemocniční asociace.

Do třetice Herman připomněl své minulé působení v soukromé televizi, ve společnosti provozující kurzové sázky a dosavadní angažmá v kolínské firmě, kde měl na starosti „rusky mluvící dceřiné společnosti“. Za důležitou v působení radního považuje zvláště pozornost věnovanou oblasti ICT. „Kraj pracuje s technologiemi, které nejsou hodny 21. století,“ prohlásil. V majetkové oblasti pak má jasno: navázat na práci odcházejícího Tomáše Beneše.