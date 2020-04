ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

To, že nyní nejsou modré zóny v hlavním městě vyhrazeny pro parkování místních, ale může tam bez postihu i bez placení vysoké částky za parkovné odstavit své auto každý, je nyní pro obyvatele Středočeského kraje, kteří do hlavního města dojíždějí, velkým plus. Zvlášť když došlo – mimo jiné i po opakovaných výzvách Krizového štábu hl. m. Prahy adresovaných středočeským kolegům – k omezení počtu spojů veřejné dopravy (což je reakcí na citelný úbytek cestujících i na problémy některých dopravců s nedostatkem personálu).

Hřibovi hejtmanka píše, že by bylo fajn, kdyby nynější stav bylo ještě možno prodloužit – a to i jako opatření přispívající k omezení šíření koronaviru. „Neplatnost modrých zón v této době jistě přispělo a přispívá k menší koncentraci lidí v dopravních prostředcích – a tím ke snížení možného rizika nákazy Covid-19,“ předkládá své argumenty Jermanová.

Uvítala by, kdyby nynější pravidla – tedy s ponecháním metropole bez modrých zón, kdy je středočeským řidičům k dispozici libovolné parkovací místo, které najdou volné – bylo možné zachovat až do konce platnosti nouzového stavu. „Spoustě Středočechů, kteří do Prahy jezdí pracovat a pomáhají zde se zvládnutím koronavirové krize, se tak zkomplikuje život, upozornila, že s povelikonoční změnou pravidel lze očekávat potíže. Středočeši by tedy rádi, kdyby Praha opětovné zavedení platnosti modrých zón na svém území sama pozdržela. Udělat to může – už v minulých letech se pravidla pro jejich fungování v hlavním městě měnila právě v době velikonočních svátků.