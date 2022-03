Výrazně na ni upozornila středočeská hejtmanka Pera Pecková (STAN), když na veřejném zasedání krajských zastupitelů v pondělí bez bližších údajů informovala, že se kraj zapojil do prozatím utajované operace spojené se záchranou lidí na Ukrajině. Ještě větší pozornost pak přilákaly přestřelky politiků na sociálních sítích v souvislosti s tím, že primátor Prahy Zdeněk Hřib (Piráti) a středočeský radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký (STAN) se obuli do poslance Andreje Babiše (ANO) kvůli tomu, že si v souvislosti s touto akcí podle nich chce přivlastňovat cizí zásluhy. Babiš totiž na YouTube hovořil o podrobnostech týkajících se prvního transportu vezoucího 88 žen a dětí. On následně vysvětloval, že se jeho tým staral o zajištění autobusů (a garantoval jejich zaplacení), které uprchlíky převezou po ukrajinském území až k hranici Evropské unie. Tam pak běžence vyzvedly autobusy objednané Středočeským krajem, které je odvezly z Maďarska do Prahy. Několik lidí následně pokračovalo ke svým kontaktům v České republice, nicméně většina zůstala ubytována v pražském hotelu Legie. Přihlásila se i bývalá hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) s tím, že Babiše o spolupráci požádala ona: má v této oblasti příbuzné; mezi volyňskými Čechy má kořeny část její rodiny.