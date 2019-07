Krajem projedou do Prahy desítky autoveteránů

Mimořádná podívaná čeká v neděli 21. července odpoledne na lidi v Poděbradech – a pak i na cestě z Nymburska do Prahy. Do středních Čech zavítají účastníci jubilejní 20. jízdy veteránů Retro Prague Historic Rally, jejíž účastníci míří ze slovenského Popradu do Prahy (ve čtvrtek tedy vlastně vyrazili také z Prahy – to však dojeli pouze z Václavského náměstí na nádraží; do oblasti Tater totiž zamířili vlakem).

Výstava automobilů. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Petr Zbranek

Autor: Milan Holakovský