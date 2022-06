Jaký je aktuální stav jednání se zástupci samospráv o připojení k systému SDO?

Jak jsem avizoval před třemi týdny, dojednáno je to s více než 85 procenty obcí a měst. Těch, kteří přistoupit výslovně odmítají, je v tuto chvíli 43. Největšími jsou Kladno, Mladá Boleslav, Nové Strašecí a Mšeno. Ale s Mladou Boleslaví probíhají jednání o tom, které spoje nejsou potřeba, jedná i Nové Strašecí… Vlastně jediné město, které jednat odmítá, je Kladno. Ostatní sdělují negativní názor – ale možná se dohodneme na řešení.

Co mají očekávat občané tam, kde starostové do prázdnin smlouvy s krajem nepodepíší? Dojde skutečně na očekávané škrty?

Deklarovali jsme, že do konce června chceme jednání uzavřít. Chápeme, že dohody musí schválit orgány obce – rada, zastupitelstvo. Pro nás je důležité, aby do 30. 6. vyjádřili starostové souhlas; smlouva může být podepsána později. Pokud souhlasit nebudou, Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK) začne připravovat opatření v podobě zavedení veřejné dopravy na úrovni standardů definovaných krajem: ty jsou jasné a stejné pro všechny. Nechceme tedy obce „trestat“. Nechceme ani, jak je nám podsouváno, „vytáhnout z obcí víc peněz“ – to je u někoho nepochopení a u někoho, myslím, přímo cílená lež. Celkové platby jsou stejné jako v období 2020–2021; jen s navýšením o dopravní výkony a inflaci. A systém SDO je politicky slepý: nerozlišuje, kde kdo vládne. Zaměřuje se na dopravní proudy, počty, počty obyvatel, vytíženost jednotlivých linek a jejich spojů.

Unikátní komora pomáhá cukrovkářům. Pacienti do ní fasují bonbóny

Mají mít občané obavy? Jak citelné budou dopady tam, kde se k SDO nepřipojí?

Nemusí se bát, že by skončila veřejná doprava. Ta se v posledních deseti letech rozvíjela podle požadavků na další a další spoje. Při uplatnění standardní obslužnosti by došlo k redukci v průměru o 10 procent – v některých lokalitách méně, jinde více. Kladensko je extrémní případ: v minulých letech se tam přidávaly spoje rozsáhle, a to bez participace obcí v systému.

Znamená to, že dopady případné „nedohody“, k níž se právě v Kladně zřejmě schyluje, by tam byly obzvlášť citelné?

Kolegové z IDSK připravují opatření tak, aby dopady na přímého cestujícího byly co nejmenší. Nechceme trestat občany ani poškozovat obce v jejich okolí, z nichž mnohé na SDO přistoupily, nebo jsme se s jejich představiteli dohodli, že připlácet nebudou; tyto obce si samy řekly, které linky nepotřebují. I k tomu mají standardy přispívat: pomáhat optimalizovat náklady. Kladno ale vůbec nejedná: ani s námi, ani s IDSK nebo Ropidem. Dokážeme pochopit, pokud nemá peníze, když staví zimní stadion nebo kruhové objezdy, a nabídli jsme i dohodu o nulové variantě, kdy by město nepřiplácelo ani korunu. Město ale jednat odmítá s tím, že zajistit dopravu je úkolem kraje. Myslím si, že pan primátor není správně informovaný o tom, jak zákon stanoví povinnosti kraje a obcí – a vydat skoro milion korun za služby právní kanceláře, aby vedla s krajem soudní spor, který podle ně město nemůže vyhrát, vnímám jako vyhozené peníze. Skutečně nerozumím motivaci, proč to dělá, čeho chce docílit – a utrácí peníze za právníky.

Ocenění pro nejlepšího starostu v kraji získal Daniel Dvořák z Klecan

Někteří starostové se netají obavami, že pokud nezaplatí, kraj jejich občanům omezí autobusy v září před komunálním volbami.

Neplánujeme to, ale může to tak být. Standardy jsme oznámili loni v červnu. Pak se jednání vyvíjela až ke dnešku. Po 30. 6. budou následovat technická opatření: musíte změny naplánovat s dopravci, nějakou dobu trvá příprava nových jízdních řádů. Vámi zmiňovaný termín vychází docela realisticky. A před nějakými volbami máme vlastně pořád.

Když autobusy kraj zruší, zaplatí si město své

Spor statutárního města Kladno se Středočeským krajem v souvislosti se zaváděním standardů dopravní obslužnosti (SDO), které stanoví změnu pravidel pro placení příspěvků obcí a měst na veřejnou dopravu, je v současnosti kolem těchto pravidel asi nejviditelnější. Na sklonku května magistrát informoval, že postup v řešení spolufinancování dopravní obslužnosti týkající se meziměstské dopravy město předalo renomované advokátní kanceláři (Weinhold Legal) a ekonomickým expertům. „Kraj chce v podstatě platit za něco, co má ze zákona platit sám, a snaží se nadiktovat obcím vlastní metodiku s jediným záměrem, aby ušetřil,“ prohlásil primátor Milan Volf (Volba pro Kladno). „Teď už to je pouze o diskusi v právní rovině,“ prohlásil.

Vedení města systém SDO označuje za neobjektivní a založený na nesprávných kritériích, nezohledňujících vytíženost spojů a jejich ekonomické výsledky. Zatímco některé obce si z hlediska příspěvků na dopravu polepší, Kladno by naopak mělo výrazně připlatit – přesto, že obsazenost autobusů má vysokou, což ve srovnání s jinými obcemi přináší i vyšší tržby z jízdného.

Primátor slibuje, že cestující o autobusy nepřijdou. „Pokud kraj zruší autobusové linky, zaplatíme si své – a o vynaložené prostředky se s ním budeme soudit. Autobusy budou jezdit dál; s kolegy ve vedení města nedopustíme, aby byla Kladeňákům způsobena újma,“ zdůraznil Volf.