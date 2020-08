/FOTOGALERIE/ Ve velké nejistotě týkající se vlastní budoucnosti zůstává řada Středočechů, kteří působí ve službách zaměřených na cestovní ruch. Tím spíš, pokud za prací dojíždějí do Prahy, což v minulosti bylo možno považovat za záruku jistoty. Nyní, v důsledku dopadů koronavirové krize, to však neplatí.

Z návštěvy Prahy v době koronavirové. | Foto: DENÍK/Michal Bílek

Obzvlášť tíživá je situace v historickém jádru metropole, kde podle informací spolku Centrum žije dlouhodobě představovali 95 procent návštěvníků cizinci. Nyní, s jejich citelným úbytkem, se hovoří o hrozbě ekonomického kolapsu mnoha firem – přičemž spolek odhaduje, že by zde mohlo přijít o práci až 60 procent lidí působících v hotelnictví a 40 procent v obchodech a službách souvisejících s turisty. Tyhle dopady by přitom mohly zasáhnout do středních Čech citelněji, než by se na pohled zdálo.