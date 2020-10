Vedle dotazů moderátora a šéfredaktora středočeských Deníků Martina Rumlera čekala na všechny lídry kandidátek důležitá úloha: zodpovědět jednoduše ano, nebo ne na třicet otázek, které se vážou k jejich kraji.

Kandidátů se tak zeptal například na to, zda jsou pro za vedení přímé volby hejtmana; může podle nich být hejtman zároveň poslancem či senátorem; zda podpoří návrh na povinný odběr potravin pro školy, nemocnice či domovy důchodců od lokálních zemědělců a potravinářů; a například také na to, zda by měl kraj do budoucna souhlasit s převodem menších městských nemocnic pod svá zdravotnická zařízení.

Zdroj: DENÍK