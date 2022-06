Dá se však očekávat, že nynější první vlna výskytu sinic nebude mít dlouhého trvání: s ochlazením zřejmě odezní a kvalita vody by se měla zlepšit. Záležitost nejbližších dnů to ale nebude: s ohledem na předpovědi meteorologů, očekávajících pokračování výrazně teplého a slunečného počasí, se kvalita vody spíš může zhoršovat.

Zhoršení zavinily sinice i řasy

Hodnocení stupněm 3 na pětibodové škále dostaly po laboratorním vyhodnocení vzorků vody odebraných v pondělí dvě lokality na Slapech v okrese Příbram: Živohošť a Županovice. V obou případech to souvisí právě s výskytem sinic. Osvěžení v přehradě, tolik lákavému za stále přetrvávajícího teplého počasí, to sice není na překážku, nicméně podle slov Luboše Mandíka z příbramského pracoviště krajské hygienické stanice zde hygienici koupání citlivým osobám nedoporučují. Týká se to zejména lidí se sníženou imunitou i dalších vnímavějších jedinců. I pro ostatní návštěvníky uvedených koupacích oblastí platí rada, že poté, co si byli zaplavat, je dobré se osprchovat; obzvlášť se to vztahuje na alergiky, děti či těhotné ženy. Samotné aktivity ve vodě ale není třeba omezovat.

Hodnocení stupněm 2 kvůli zhoršené průhlednosti vody (především v souvislosti s výskytem chlorofylu), jež je ale zcela nezávadná, dostala tři sledovaná místa v kraji. Na Praze-východ jsou to rybník Jureček na okraji Říčan a přírodní koupaliště Vyžlovka, na Mladoboleslavsku pak písník v Bakově nad Jizerou. Nevyžaduje to však žádná omezení. Voda zde zůstává kvalitní; snížené hodnocení představuje především „kosmetickou záležitost“: odborně jde o mírně zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody. „Vyskytující se fytoplankton je v převážné většině tvořen řasami,“ vysvětlil Mandík. S tím, že podíl sinic je tak nízký, že nepředstavují žádnou hrozbu.

Většina míst má vodu na jedničku

Dobrou zprávou pro milovníky vodních radovánek je, že na většině sledovaných koupacích míst v přírodě i na přírodních koupalištích, kde se o odběry vzorků a zajištění jejich rozborů starají jejich provozovatelé, zůstává kvalita vody výborná. Je to vyjádřeno stupněm 1 – voda vhodná ke koupání. Platí to i pro sledované lokality středočeské části orlické nádrže Orlík, kde naměřená průhlednost dosahuje až ke třem metrům – nebo ve zbývajících lokalitách na Slapech. „Výborná kvalita vody je i v řadě ostatních sledovaných koupacích oblastí a v malých přírodních koupalištích,“ připomněl Mandík.