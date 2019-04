„Ve většině těchto případů jsou výjezdy navíc komplikovány zhoršenou komunikací s pacientem a jeho okolím, kdy celý zásah může gradovat až nejen do verbálních, ale i fyzických ataků,“ poznamenala Effenbergerová. S dodatkem, že mnohdy již tyto pacienty záchranáři znají; jde totiž o problémové situace, které se opakují. Zkušenosti z Velikonoc by tak mohly posloužit jako poučení a varování před dalším datem, které z pohledu popíjení mnozí pojímají také jako „velkou noc“. Ano, není třeba hádat: jde o čarodějnické reje na přelomu dubna a května.

Jako příklad situací, kdy se lidé pod vlivem alkoholu neocitli v ohrožení života ani nebylo vážněji ohroženo jejich zdraví, ale přesto zaměstnali zdravotníky ze záchranné služby i v nemocnici, Effenbergerová upozornila na několik výjezdů záchranářů z kladenského stanoviště. S důrazem na to, že jde skutečně jen o pár příkladů. Kdyby měla vyjmenovat všechny, výčet by to byl nekonečný. Pouze tato jediná výjezdová základna zaznamenala ve velikonočním čase bezmála stovku zásahů – a alkohol figuroval u řady z nich. Za spoluviníka by se dal označit zhruba ve 30 procentech případů, konstatovala mluvčí.

Na takzvaný expektační pokoj kladenské nemocnice, jehož lůžka slouží i jako náhrada záchytné stanice, převáželi záchranáři například mladého muže neschopného pohybu, který byl nalezen na autobusové zastávce. Vysvětlení jeho obtíží nabídl výsledek dechové zkoušky: 3,35 promile. Stejný cíl měla žena, jež v důsledku popíjení upadla; sice se nezranila, avšak kvůli opilosti nebyla schopna vstát. Na expektační pokoj putovala k uklidnění mysli i matka, jež se v opilosti hádala s nezletilým synem. Záchranáře přivolal ženin přítel, rovněž jevící známky podnapilosti.

Tekla i krev

Pod vlivem alkoholu však tekla i krev. Do nemocnice byl převezen muž, který se za bílého dne v důsledku popíjení svalil, přičemž si způsobil tržnou ránu na temeni hlavy. Záchranáři zjistili, že na hlavě má i obdobná poranění staršího data. Podle zkušenosti záchranářů bohužel takové situace nejsou výjimečné.

Poněkud kuriózní vývoj nabraly události v pondělí po půlnoci, kdy se mladý pár pod vlivem alkoholu přetahoval o nůž. „Muž, který utrpěl řezné poranění horní končetiny, se začal vůči posádce chovat agresivně. Mladá žena při pohledu na krev omdlela a při pádu se uhodila do hlavy,“ připomněla Effenbergerová, co si vyžádalo transport hned dvou pacientů do nemocnice naráz.

Jeden pacient dokonce zaměstnal zdravotníky opakovaně. Nejprve mu záchranáři ošetřovali zranění, které si v opilosti přivodil pádem na hlavu, a odvezli ho do nemocnice, kde však dotyčný z urgentního příjmu utekl. „Zhruba za dvě hodiny od prvního setkání byla ke stejnému muži vyslána další posádka, poznamenala Effenbergerová. Pak už v pořádku doputoval až na expektační pokoj.