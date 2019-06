Potíže hrozí v souvislosti s přízemním ozonem zvláště astmatikům a pacientům s chronickým onemocněním plic. I dalším lidem se však za zvýšené hladiny přízemního ozonu doporučuje omezit pobyt na slunci i další venkovní aktivity – včetně sportovních (a pokud možno i pracovních).

Typický pro výskyt přízemního ozonu jsou mimořádně horké a slunečné dny. Podle odborníků zhoršují jeho koncentrace v ovzduší také vlivy průmyslu a spalování fosilních paliv – přičemž bývá zvykem ukazovat jako na „viníka“ zvláště na automobilovou dopravu; konkrétně na výfukové plyny.

Původně se ve středu očekávalo, že s nočním ochlazením by se mohla situace zlepšit, nicméně ve čtvrtek v půl čtvrté ráno vydal Český hydrometeorologický ústav výstrahu v podobě vyhlášení smogové situace. Platí do odvolání (s předpokladem, že nejpozději by to mělo být do noci na pátek) nejen pro celé území Středočeského kraje, ale také pro kraje Liberecký, Královéhradecký a Pardubický. Na Prahu se však toto varování nevztahuje; v hlavním městě překročení prahové hodnoty 180 mikrogramů na metr krychlový naměřeno nebylo. V rámci kraje byla nejhorší situace zaznamenána v Mladé Boleslavi.

Zdržet se fyzické zátěže spojené se zvýšenou frekvencí dýchání radí varování meteorologů pro pobyt pod širým nebem zvláště pro čtvrteční odpoledne. Na pozoru se mají mít zvláště osoby s chronickými dýchacími potížemi, starší lidé – a pozor je třeba dávat i na malé děti.