Počet odbavených cestujících se po covidu zvyšuje v celé Evropě. Jak ukázal průzkum sdružení evropských letišť ACI Europe, jen mezi únorem a březnem stoupl o 36 procent, meziročně šestkrát. Obava z toho, že letiště nebudou zvládat příliv cestujících, se v posledních týdnech zhmotnila především v Amsterdamu. Tamní letiště Schiphol se kvůli nedostatku personálu (především u bezpečnosti) propadlo do chaosu a desítky letů musely být zrušeny.

„Může docházet ke zdržení, a to i z důvodu časově náročnější kontroly jiných cestujících, kteří nejsou dostatečně na kontrolu připraveni, nebo je nutné řešit přítomnost zakázaných předmětů,“ oznámilo v pondělí pražské letiště, které se rovněž potýká s nedostatkem personálu. V kritických letech 2020 a 2021 propustilo (včetně dceřiných společností) ve dvou vlnách na 600 zaměstnanců z administrativy i provozu.

Letos hodlá zaměstnance znovu nabírat. Plánuje přijetí až 200 zaměstnanců, další desítky pracovníků chce získat na dlouhodobé brigády. Důvodem je růst počtu cestujících. Zatímco loni branami letiště prošlo 4,4 milionu cestujících, odhad pro letošek se zvýšil už na 9,6 milionu. Čísla ale zdaleka nedosahují předcovidového roku 2019, kdy branami letiště prošlo téměř 18 milionů lidí.

Nejvíce letiště aktuálně potřebuje pracovníky bezpečnostní kontroly, odbavení cestujících a nakládky a vykládky letadel.

Rady Letiště Praha, jak se připravit na bezpečnostní kontrolu



– Všechny tekutiny, aerosoly a gely v baleních o maximálním objemu 100 ml patří do průhledného, opakovaně uzavíratelného plastového sáčku. Tento sáček může mít objem maximálně 1 litr a je povolen pouze jeden na osobu. Mezi tekutiny, aerosoly a gely patří i krémy, pasty nebo antiperspiranty, ale i některé jídlo, například nápoje, medy a džemy. Větší množství lze přepravit pouze v odbaveném zavazadle. Výjimkou jsou léky, případně speciální výživa a jídlo pro malé děti.



– Elektronika a náhradní baterie jsou vždy pouze v příručním zavazadle. To se týká také powerbank a elektronických cigaret (maximální povolená kapacita powerbank a jiných lithiových baterií je 100 Wh).



– V příručním zavazadle nejsou žádné potenciálně nebezpečné předměty, jako například nože, nůžky nebo hořlaviny.



– Sáček s tekutinami, elektroniku či powerbanku je lepší mít na vrchu zavazadla, půjdou na bezpečnostní kontrolu. Tekutiny i elektronika patří do bedýnek samostatně před scannerem, nesmí být překryty žádnými jinými předměty. Pokud si průhledný sáček na tekutiny zapomenete, dostanete jej i přímo u bezpečnostní kontroly. Mělo by se však jednat o poslední záchranu.



– Dron lze převážet v kabinovém zavazadle, pokud to nezakazuje přímo letecká společnost (například Emirates neumožňuje). V odbaveném zavazadle dron problém není, ale baterie je vždy potřeba vyjmout a převážet v kabinovém zavazadle.