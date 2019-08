Jeho pochvalná slova přitom mají platnost už definitivní. S rozbory je konec; v tomto týdnu byly provedeny poslední plánované odběry vzorků k testům podle předem stanoveného monitorovacího kalendáře.

„Naprosto výjimečný stav panoval jak v koupacích oblastech na přehradní nádrži Slapy, tak na sledovaných profilech středočeské části přehradní nádrže Orlík,“ vypíchl Mandík v ohlédnutí za sezonou. Zatímco v minulých letech bylo situaci na hojně navštěvovaných středočeských přehradách v období na konci prázdnin možno shrnout zhruba slovy „sinice, hodně sinic a ještě více sinic“, nyní je situace zcela odlišná. Letos si voda na Slapech i středočeské části Orlíku udržela po celou sezonu to nejpříznivější hodnocení: stupeň 1 na pětibodové škále. Bylo to ostatně vidět na první pohled. Při měření průhlednosti v rámci odběrů byly ověřeny hodnoty kolem tří metrů, připomněl Mandík.

„Výborná kvality vody však nebyla pouze na těchto nejvíce navštěvovaných lokalitách, ale i na ostatních sledovaných přírodních koupalištích; namátkou písník Hradištko na Kolínsku, řada malých koupališť v okrese Mladá Boleslav, přírodní koupaliště v Obecnici, Březnici a Jincích na Příbramsku, koupaliště Chrustenice na Berounsku a řada dalších,“ uvedl v pátek Mandík. „Zde všude byla i při posledních kontrolách posouzena voda na stupni 1,“ konstatoval. Jenička na většině sledovaných lokalit na samém sklonku srpna – to je skutečně něco neobvyklého.

Padaly sice i horší známky – letos nejhůř „za tři“ – ani ty však rozhodně neznamenají nic dramatického. Dvojky za zvýšený obsah chlorofylu a s tím související sníženou průhlednost vody patří po poledních kontrolách Tyršovu koupališti v Rakovníku, jezeru Poděbrady na Nymbursku a na Praze-východ rybníku Jureček, jezeru Konětopy a Proboštským jezerům.

Stupněm 3 pak byly kvůli zvýšenému výskytu sinic hodnoceny už v minulých týdnech koupaliště Bakov nad Jizerou na Mladoboleslavsku, jezero Ostrá na Nymbursku a dvě lokality na Příbramsku – Pilský rybník u Sedlce-Prčice a Nový rybník v Příbrami. Nyní, v posledním srpnovém týdnu, k nim přibylo ještě přírodní koupaliště Vyžlovka na Praze-východ. Ani trojka ještě neznamená problém – Mandík nicméně doporučuje osprchovat se po vykoupání v areálech místních kempů. „Tato rada patří lidem s oslabeným imunitním systémem nebo trpícími alergiemi, těhotným ženám a malým dětem. Zvýšený obsah sinic by mohl způsobit nepříjemné zdravotní problémy; například vyrážky, zánět očních spojivek a podobně,“ zdůraznil.

Na závěr sezony pak má ještě jednu radu: jestliže venkovnímu koupání přeje kvalita vody a aktuálně i přízeň počasí, byla by to škoda nechat to plavat. „Voda ve všech přírodních koupalištích a koupacích oblastech Středočeského kraje je stále vhodná ke koupání; i na konci sezony. Proto doporučuji všem vyznavačům koupání ve volné přírodě využít takového stavu – a užít si teplé počasí nadcházejícího víkendu při vodních radovánkách,“ uzavřel letošní cyklus pravidelných informací s nezvykle optimistickým závěrem.