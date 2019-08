Příjemné starosti, jak utratit stovky milionů korun, řeší nyní středočeští politici. Příjmy z daní se k 31. červenci vyvíjejí příznivě, a tak lze v rozpočtu kraje počítat nejméně se 400 miliony navíc, informoval náměstek hejtmanky Gabriel Kovács (ANO), který má na starosti oblast financí a evropských fondů.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Nečina Marek

Předběžné plány naznačují, že tři čtvrtiny z těchto peněz by měly být použity na dopravní stavby – a dále pak především na školství a posílení dotačních fondů v oblasti životního prostředí. Tak to alespoň navrhují středočeští radní. Konečné slovo při rozdělování peněz do pomyslných obálek budou mít při hlasování krajští zastupitelé.