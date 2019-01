Červené Pečky /FOTOGALERIE/ - Počátkem nového roku se 19 občanů z Červených Peček pod záštitou kulturní komise v čele s Lukášem Istenčinem vydalo na tradiční Tříkrálový pochod. Společně všichni vyrazili v sobotu 5. ledna v 9 hodin z náměstí v Červených Pečkách.

Společně všichni vyrazili v sobotu 5. ledna v 9 hodin z náměstí v Červených Pečkách. „První zastávkou byly horní Červené Pečky. Potom jsme se vydali k vrchu Kuklík, Sukov až na vrch Kaňk. Odtamtud jsme sešli ke katedrále Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci v Kutné Hoře,“ uvedl Lukáš Istenčin.

Letošního ročníku se kvůli nepříznivému počasí zúčastnilo pouze devatenáct výletníků. „Počasí pár lidí odradilo, letos vyšlo devatenáct lidí, což je v porovnání s předchozími lety méně. Nejvíce šlo šedesát lidí, nejméně zas patnáct. Letos jsme se k tomu ale přiblížili,“ dodal.

Společně ušli celkem 13 kilometrů, trasy jsou vždy naplánované tak, aby je zvládli ti nejmenší i starší účastníci. Na začátku výletu vždy obdrží i mapy s vyznačenou trasou, či s případnými zkratkami či zajímavostmi. „Občas se stává, že někdo ambicioznější jde sám, a cestu si prodlouží. V mapě jsou vyznačeny i kratší a méně náročnější trasy. Vždy je ale určené finální místo a čas, kde se máme všichni sejít,“ doplnil Istenčin.

Poté, co všichni dorazili do Kutné Hory, se zúčastnili komentované prohlídky sedlecké katedrály. „Většina výletníků byla v katedrále poprvé. Ale prohlídka byla díky paní průvodkyni moc fajn. Když jsme si o tom pak povídali v restauraci, tak i ti, co nejsou zrovna fanoušci historie, uznali, že to bylo velmi zajímavé, a že si pamatují spousty informací,“ poznamenal Lukáš Istenčin.