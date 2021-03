Ve středu na to upozornil náměstek hejtmanky pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování Jiří Snížek (Piráti). Připomněl současně, že právě Středočeský kraj, který v rámci republiky zůstává nejlidnatějším z krajů, loni také zaznamenal nejvyšší přírůstek obyvatel: přibylo jich 12 856.

Místo drahé Prahy levnější Zápraží

Právě Snížek tato čísla nepřipomíná náhodou: demografická data jsou podle jeho slov důležitým zdrojem informací pro politiku kraje v oblasti místního rozvoje. Počet obyvatel rostl ve všech okresech středních Čech; nejvíce tradičně v okrese Praha-východ, který s 188 939 obyvateli zůstává vůbec nejlidnatějším v kraji, a na Praze-západ (152 285 obyvatel). „Jde o dlouhodobý trend, který ukazuje, že střední Čechy jsou pro lidi dobrým místem pro život,“ chválí Snížek středočeskou adresu. Nicméně to má souvislosti. „Pro nás coby zástupce kraje to znamená, že je potřeba vést debaty o tom, jak s dlouhodobým nárůstem počtu obyvatel pracovat do budoucna, jak uchopit územní plánování a jak pomoci starostům, aby se jednotlivé obce s tímto trendem vyrovnaly,“ vypočetl, nač je třeba pamatovat.

„Zahušťování“ díky nově přicházejícím obyvatelům je podle Snížka obzvlášť patrné v nejbližším okolí hlavního města, kam se stěhuje i hodně lidí z jiných krajů – což má podle jeho slov logické vysvětlení. „Mnoho obyvatel České republiky jde do Prahy studovat, najdou si tam práci, vazby – a pak hledají bydlení,“ vysvětlil. S tím, že střední Čechy jsou pro mnohé jasnou volbou: vzhledem k cenám v metropoli hledají finančně dostupnější bydlení.

Náměstek hejtmanky nicméně nezastírá, že z dlouhodobého hlediska, pokud se započítají náklady na dopravu a čas, může být bydlení v hlavním městě vlastně levnější. Ví, o čem hovoří: sám má zkušenosti s dojížděním z Kolína.

Kdo je připraven, nebude překvapen

Zatímco dosud zažívaly masivní příliv obyvatel zejména okresy v nejbližším okolí hlavního města, jež se také po Praze jmenují, do budoucna lze počítat s výraznějším rozšiřováním tohoto trendu i do dalších, od Prahy již vzdálenějších oblastí. Jinam by se nově příchozí vlastně ani „nevešli“. A skutečně se očekává, že jejich příval bude pokračovat; na úkor vylidňování některých jiných krajů i vhledem k zájmu cizinců o nalezení nového domova. Při současném vývoji počtu obyvatel v kraji by se počet jeho obyvatel mohl za deset let zvýšit o 150 tisíc! O více než dvě Kladna, což je aktuálně nejlidnatější středočeské město…

Na takové množství lidí „navíc“ musí být regiony připraveny nejen z hlediska bydlení: musí stačit školy, obchody, sportoviště, být důstojné možnosti dopravy, ale třeba i dostatek lékařů. „Středočeský kraj si to uvědomuje,“ ujišťuje Snížek. „Jako jednu z forem pomoci připravuje cyklus přednášek pro starosty. Ta první je naplánovaná už na 30. března a hlavním tématem bude právě územní plánování,“ upozornil na aktivitu, která se rozjíždí již v příštím týdnu.

Souvislosti přílivu nových Středočechů

- V okresech Praha-východ a Praha-západ se za posledních 20 let populace zdvojnásobila. S tím souvisí velký tlak na výstavbu rodinných a bytových domů, škol, školek, ale také silnic, chodníků, kanalizace, veřejného osvětlení a další infrastruktury.

- Významný nárůst počtu obyvatel lze zatím zaznamenávat v rámci působnosti tří obcí s rozšířenou působností: v Říčanech, kde došlo k téměř stoprocentnímu navýšení počtu obyvatel, v Černošicích, kde je nárůst téměř o 90 procent (ale z vyššího základu, tedy v absolutních číslech jasně největší) – a ve správním obvodu Brandýs nad Labem, kde je růst také téměř o 90 procent. Vysvětlení je nasnadě: jsou nejblíže Praze a představují atraktivní lokality pro bydlení.

- V dalším období bude patrně území Prahy a kolem Prahy plně zastavěno a již nebude možné stavět na zelené louce. Ceny pozemků budou dále stoupat a novou budovu bude možné postavit pouze tam, kde už dříve stála jiná stavba. Bude pokračovat trend suburbanizace (proměny oblasti v „předměstí“) dále od „epicentra“, tedy Prahy.



Zdroj: Jiří Snížek, náměstek hejtmanky Středočeského kraje