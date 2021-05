Lídři stran ve středních Čechách věří, že premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš v podzimních sněmovních volbách v jejich kraji neuspěje. Podle šéfa STAN Víta Rakušana by prohrál, i kdyby kandidoval v Ústeckém kraji. Lídr ODS Jan Skopeček ČTK řekl, že udělá vše pro to, aby jím vedená kandidátka Spolu uspěla a byla umožněna změna vlády a premiéra. Reagovali tak na dnešní rozhodnutí krajského sněmu ANO, který Babiše zvolil do čela středočeské kandidátky.

Vít Rakušan (STAN). | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

V médiích se spekulovalo o tom, že by Babiš mohl kandidovat v Ústeckém kraji, kde by se utkal s předsedou Pirátů Ivanem Bartošem. Nevyloučila to ani nově zvolená předsedkyně středočeské organizace ANO Adriena Gabrielová. Schválenou kandidátku totiž musí ještě potvrdit celostátní výbor. Premiér však ČTK poskytl vyjádření, v němž uvedl, že návrh vést středočeskou kandidátku považuje za logický. Poukázal na to, že v regionu kandidoval i dříve.