Během podzimu navíc strmě narostl počet kontaktů na chatu. Linka ho v tomto roce proto výrazně posílila. Může tak na něm být více pracovníků najednou. Změnila se také struktura těch, kteří zde hledají pomoc. Nejvíce se nyní ozývají lidé mezi 12 a 30 lety, předtím to byli klienti okolo čtyřicítky.

Průměrně nyní operátoři řeší 25 kontaktů denně, ať na chatu, e-mailu či telefonu. Přičemž telefonátů je zhruba 17 za den a většina trvá do půl hodiny. „Když už je to hodně složité a emoce jsou velké, tak je to třeba až hodina nebo i více,“ říká vedoucí linky důvěry Hana Regnerová.

Kyberšikana i zhoršení prospěchu

Volající často řeší strach ze ztráty zaměstnání, což se psychologové dozvídají někdy i nepřímo od dětí, jejichž rodiče tento problém řeší. Někdy volají i samotní zaměstnanci a živnostníci, kteří se ocitli v nejistotě.

Výjimkou nejsou ani problémy se zvládáním online výuky. Týkají se i těch, kteří ještě donedávna byli ve třídách za premianty. S online docházkou si ale prospěch značně pohoršili. „Neumí se soustředit, rozvrhnout si čas nebo na ně tlačí rodiče či učitelé,“ říká Regnerová.

Okrajově se objevuje i kyberšikana. „Děti, které jsou vystaveny šikaně ve škole, se staly oběťmi i nyní v online světě. Ostatní je různě popichují, posílají jim nepříjemné zprávy či jim blokují přihlášení na nejrůznější služby a weby,“ popisuje Regnerová. S návratem deváťáků, prvňáků a druháků do lavic přibyl také strach z obnovení normální výuky.

Těžkosti, které lidé řeší, ale nejsou vždy způsobené covidem. Mezi dospívajícími zůstává velkým tématem sebepoškozování či hledání sexuální identity. „Otázky sexuality tu byly vždy, ale spíše se týkaly vztahů, jako kdy začít a tak. Nyní však řeší daleko více svou identitu ve vztahu ke své sexualitě a jak vnímají sami sebe. Ozývají se nám s tím děti od 12 let, typické jsou otázky typu: bojím se, že jsem homosexuál či bisexuál,“ popisuje Regnerová.

I radostné okamžiky

Samotní krizoví interventi zažívají na drátě i radostné okamžiky. „Nejlepší chvíle jsou asi ty, když jsem svědkem toho, jak se v hovoru promění nálada klienta. Když začíná v úzkosti a zmatku, a končí s úlevou a plánem, co dál,“ popisuje psycholožka, která stejně jako volající zůstává v anonymitě. Rozmanité životní příběhy jí pomáhají udržovat si v životě nadhled.

„Také mám moc ráda, když nám píšou děti. Jsou totiž neuvěřitelně otevřené a přímé. V něčem jsou moudřejší než my dospělí. Ví, co potřebují, a z naší pomoci opravdu těží,“ popisuje psycholožka.

„Podíváte-li se na Facebook, tak máte pocit, že lidé vedou skvělé životy cestují, pracují, plní si své sny. Na lince ale vnímáte, jak bojují sami se sebou, se svým sebevědomím a vztahy,“ dodává.