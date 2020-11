Mají středočeští cestující smůlu, pokud dopravce nepodpoří stát?

Peníze veřejná doprava potřebuje – a tržby z jízdného kvůli koronavirovým omezením nejsou. Pokud chybějící částku někdo nedoplatí (přičemž udělat to může jedině stát), pocítili by to cestující. Tak citelně, že se budou divit. Upozorňuje na to krajský radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký (STAN).

Platba jízdenky platební kartou. Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Vladimír Šťastný

Varuje, že bez peněz hrozí zdražování veřejné dopravy – a nejen to. Mohlo by dojít i na omezování jejího rozsahu, spojeného s redukcí počtu spojů. Což by pasažéři jistě neocenili, protože by to neznamenalo pouhé omezení jejich komfortu. Propad převyšuje půl miliardy Tytam jsou doby, kdy středočeští politici z řad STAN na jaře z opozičních pozic volali po tom, aby lidem, kteří mají koupený předplatní kupon, byla prodloužena jeho platnost. Kvůli opatřením proti šíření koronaviru ho totiž nestačili „projezdit“ v rozsahu, který předpokládali při nákupu (navíc se tehdy kvůli nedostatku ochranných pomůcek pro pracovníky dopravců, a to včetně řidičů, jednotlivé jízdenky neprodávaly ani nekontrolovaly, takže část lidí po nějakou dobu cestovala bez placení, což prý vůči držitelům kuponů nebylo fér). Dnes Borecký upozorňuje na dramatické dopady v podobě výrazného finančního propadu, který by mohl otřást samotným systémem veřejné dopravy. Alespoň v té podobě, jak jej zatím známe. Krajské nemocnice mění provozní dobu odběrových míst Přečíst článek › Protože výrazně ubylo prodaných jízdenek, a to zejména kvůli poklesu počtu cestujících, odhad letošní ztráty na nevybraném jízdném v kraji vyčíslil Borecký na zhruba 600 milionů korun. Podle něj je logické, že dopravci tyto peníze budou žádat – přičemž v případě dopravní obslužnosti objednávané krajem radní vyčíslil ztrátu na 550 milionů korun a u měst a obcí na 60 milionů. Argument, který asi leckoho napadne – že přece veřejná doprava byla a stále je omezována, a tak dopravci ušetřili, prý neobstojí. A nejen proto, že se objevily nové náklady, třeba na dezinfekci a ochranné prostředky. Úspory jsou vlastně minimální: jen za pohonné hmoty, především naftu, a za pravidelnou údržbu, která závisí na počtu ujetých kilometrů. Nadále ale běží náklady, které se nemění, ať autobusy či vlaky vjedou, nebo ne: především odpisy z pořizovacích cen vozidel a mzdy personálu. „Navíc jsme ve středu, kdy se vrátili do škol prvňáci a druháci, museli obnovit školní spoje, i když jimi cestuje jen málo lidí,“ upozornila hejtmanka Petra Pecková (za STAN). Příkladem jsou Holanďané Ztráty podle Boreckého prostě bude třeba zaplatit, avšak kraj ani obce to „neutáhnou“; zvlášť s ohledem na propad daňových příjmů. Pomoci podle něj musí vláda. A má prý z čeho, jestliže ve státním rozpočtu zůstávají nevyčerpané prostředky na žákovské jízdné a slevy pro seniory. Obchody do 23. hodiny i více osob pohromadě. Vláda uvolnila některá opatření Přečíst článek › Příklad vládních kompenzací už podle něj v Evropské unii existuje. „Nizozemsko; to ztrátu sanuje,“ řekl radní novinářům na tiskové konferenci. V naší zemi je prý situace jasně daná: peníze se do systému musí doplnit. A buď je zaplatí vláda, nebo občané – ať už ve formě vyšších plateb, nebo zhoršených služeb. Schyluje se ke zrušení jízdného zdarma?

- Vlastní program nad rámec státní podpory jízdného pro žáky a studenty a seniory nad 65 let má Středočeský kraj. V rámci projektu zavedeného v minulosti nabízí za splnění stanovených podmínek „jízdné zdarma“, tedy kompletní proplácení výdajů.

- Lze očekávat, že kvůli úsporám budou krajské slevy na jízdném pro žáky a seniory zrušeny. Zvlášť když tento projekt zástupci STAN a ODS, kteří jsou dnes součástí vládnoucí koalice, v dřívější roli opozičních politiků kritizovali.

- Prozatím všechny informace k proplácení jízdného pro žáky a seniory, uplatňovaného v nynější podobě od roku 2018, zůstávají na webu krajského úřadu (www.kr-stredocesky.cz/web/doprava/stredoceske-jizdne) beze změny.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu