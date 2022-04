Maxijedlík i vynášení smrtky. V Máslovicích se koná tradiční jarní výšlap

/FOTOGALERIE/ Tradiční jarní výšlap s tradičním pojmenováním Máslovická šlápota aneb Šlapeme do Máslovic stloukat máslo je sobotní pozvánkou do obce na Praze-východ, která má máslo nejen v názvu, ale i v místním muzeu. Na 9. dubna se v Máslovicích a okolí chystá již 33. ročník turistického pochodu s devíti trasami od tří do dvaadvaceti kilometrů, v jehož rámci nechybí ani další program.

Sníst cokoliv a kdekoliv není pro Jaroslava Němce žádný problém. Dokázal to i v Máslovicích. | Foto: archiv Jaroslava Němce

Už od 11 hodin se na máslovické návsi uskuteční program se stloukáním másla, tvořivými dílnami, soutěžemi pro děti, hudebním vystoupením – a rovněž se soutěží v pojídání chleba s máslem. Ta se chystá od 14 hodin, upřesnil Deníku Jaroslav Němec známý pod přezdívkou Maxijedlík. Krajské soutěže potravin: Rybáři se letos mohou přihlásit také online V Máslovicích je pravidelným hostem – a ve zdejších soutěžích v pojídání lecčeho pravidelně boduje. Nyní přijede s tím, že by se rád pokusil o rekord v počtu snědených chlebů. Ano. rád by… „Budu se snažit, ale člověk nikdy neví, jak dopadne – a v tom je ten adrenalin,“ sdělil Maxijedlík Deníku. Po 15. hodině se pak chystá vynášení smrtky do Vltavy.