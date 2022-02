Veselí může začít už před úsvitem

Tradiční masopust v Roztokách má být sice komornější než v minulých letech, ale ani letos nebude v sobotu chybět slet světelných objektů, slepic a dalších maškar již v 5:30 ráno a jejich buzení Královny Masopustu. „Maškary se sejdou i odpoledne, aby oslavily konec Masopusta, zapěly masopustní hymnu, spustily vlajky, sťaly Kohouta a tím zachovaly svou sílu do dalších let,“ shrnula Dlouhá dění do několika slov. S tím, že masopustní pozvání zde platí i pro následující období: až do konce března bude v kavárně Vratislavka k vidění výstavka fotografií představující 25 let místního masopustu.

Poberounský masopust v Zadní Třebani je tradičně jednou z největších a nejbohatších akcí svého druhu ve středních Čechách. Začne na návsi stylovým staročeským jarmarkem, kde nebudou chybět koblihy jako tradiční symbol masopustu. „V čele masopustního průvodu Zadní Třebaní půjdou medvěd, medvědář, policajt a Masopust-Bacchus,“ slibuje Dlouhá, že nouze nebude nejen o pochutnání, ale ani o podívanou.

Ukliďme svět a Ukliďme Česko: čeká se hojnější účast, akce se však konají zvlášť

Stochovský masopust se slaví v místě, jež se hlásí k tomu, že může být považováno za rodiště sv. Václava. Organizátoři ohlašují, že na Mírovém náměstí se o dobrou náladu mimo jiné postarají hudební skupina Švejk band a masopustní představení Divadla M z Duchcova. Chybět samozřejmě nebudou masopustní průvod, trh – ale ani tancovačka ve foyeru domu kultury.

Mělnické masopustní veselí chystané na neděli prý nabídne zpívání a dovádění přesně tak, jak se při masopustu sluší. A návštěvníci se mohou těšit i na masopustní trhy i s tradiční zabíjačkou, ale i s hudbou a dílničkami pro děti.

Už jste pili masopustní speciál?

O masopustní oslavy zůstali lidé na řadě míst středních Čech letos ochuzeni. Místní organizátoři se rozhodli nečekat, jak se vyvine koronavirová pandemie – a s předstihem akci zrušili. Někde se také masopusty odehrály už v minulých týdnech. Není to nic výjimečného: už ve středověku bylo obvyklé, že se oslavy rozložily do delšího období. A dnes se můžeme setkat i s tím, že se „v duchu masopustu“ slaví i netradičně.

Na trochu jiný masopustní veselí zve vedoucí marketingu Středočeské centrály cestovního ruchu Jakub Kulhánek do pivovaru v Úněticích. „Uskuteční se v něm veselice spojená s naražením masopustního pivního speciálu,“ připomněl, co se na sobotní podvečer i večer chystá v pivovarské stodole: návštěvníky čeká masopustní menu s polotmavým šestnáctistupňovým speciálem vycházejícím z německé gotické i barokní tradice. To vše okoření kombinace keltské a irské muziky s rockovým základem.