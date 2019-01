Matů a Patů je málo. Své schopnosti děti oceňují

Střední Čechy - Někdo je rozený šikula, jiný jako by byl spíš žákem animovaných ňoumů Mata a Pata. Děti si ale nemyslí, že by byly obzvlášť nešikovné. Spíš naopak; v lecčem si docela fandí. Ukázaly to výsledky projektu Českého statistického úřadu Minisčítání.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Šárka Charousková

V jeho rámci statistici na podzim zjišťovali, nakolik by si žáci čtvrtých až devátých tříd základních škol a studenti nižších ročníků víceletých gymnázií ve věku mezi 10 a 15 roky věděli rady v rozmanitých situacích, kdy se nemohou spolehnout na klávesnice a blikající displej. Mimochodem – v odpovědích na rozmanité dotazy (jejichž cílem bylo představit školákům práci statistiků od získávání prvotních údajů po zpracování získaných dat) došlo i na oblibu moderní techniky. Dopadlo to podle očekávání. Mobilní telefon je mezi dětmi tím nejoblíbenějším předmětem. Kdyby měly děti zvolit a z několika nabízených věcí si vybrat jedinou věc, sáhlo by po něm 42,3 procenta z dotázaných mladých Středočechů (a celorepublikově pak ještě o tři desetinky vrstevníků víc). Konkrétně dostal v rámci kraje 1595 hlasů. Následovaly počítače či notebooky s internetem s 28,7 procenta (1082 žáků). Tablety už asi vyšly z módy: horovalo by pro ně pouze 120 z 3771 dotazovaných středočeských dětí; jen 3,2 procenta. To už jsou na tom daleko líp knihy: ty oslovují 11,4 procenta (434 odpovědí). Čísla očekávaná i překvapivá „Minisčítání ukázalo, jak důležité jsou pro dnešní děti moderní informační technologie," poznamenal předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček. Poukázal nicméně na fakt, že i když více než desetina dětí – 11 procent – uvedla, že na internetových stránkách nebo u mobilních aplikací tráví více než pět hodin denně, zhruba polovina se označuje za manuálně zručné: zvládají zatlouct hřebík i třeba rozdělat oheň při pobytu v přírodě. Naopak leckoho asi překvapí, když se třetina školáků přiznává k tomu, že si neumí zavázat tkaničky. Až by se chtělo pochybovat, jestli někdo nežertoval. Jeden, dva, či třeba i deset případných vtipálků by však celkové výsledky sotva moli výrazně vychýlit. Ostatně – středočeské skóre (67,4 procenta) se kryje i s celostátními výsledky, vycházejícími z 25 930 odpovědí: 67,6 procenta. V jednotlivých regionech kraje odpovídalo většinou několik stovek školáků; na Nymbursku dokonce 1287. Výjimkou jsou jen údaje z Rakovnicka, kde člověk jen trochu zběhlejší v práci s čísly při pohledu na sloupec hodnot získá podezření: jestliže se střídají třetina, dvě třetiny a celek, skoro to vypadá, jako by se vyhodnocovaly odpovědi jen od tří respondentů. A přesně tak to i je: zde se zapojily jen tři děti ve věku 9 a 10 let z obce Hředle.

Autor: Milan Holakovský