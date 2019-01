Kladno - Konkurenční podmínky pro všechny autobusové dopravce na trati mezi Kladnem a Prahou nejsou stejné. Tvrdí to majitelé tří menších firem Zdeněk Lamer, Jiří Zika a Miloslav a Roman Pohlovi. Jako příklad uvádějí změnu jízdních řádů ČSAD Kladno na přelomu srpna a září.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Lubomír Stehlík

Největší dopravce tehdy nejprve výrazně snížil počet přímých komerčních spojů mezi Kladnem a hlavním městem, aby hned počátkem tohoto měsíce po nátlaku vedení kladenské radnice opět některé přidal.

„To je nefér. Jízdní řády je podle celostátní vyhlášky možné měnit čtyřikrát ročně, přičemž je vždy nutné tyto změny oznámit s třicetidenním předstihem ke schválení krajskému úřadu. Nechápeme, jak může velký dopravce tyto řády změnit dvakrát za týden a přidat další spoje bez uvedené lhůty ke schválení," poznamenal Miloslav Pohl.

„To by se snad dalo pochopit jen změnou jízdních řádů ve veřejném zájmu. ale ČSAD samo tuto situaci omezením spojů vyvolalo," dodal jeho syn Roman.

„Navíc, když si žádáme o naše jízdní řády a předkládáme je ke schválení na kraj, ČSAD Kladno je jedním ze subjektů, které se k řádům vyjadřují. Předem tak naše zná a může si své řády okolnostem přizpůsobit," kritizoval stav Jiří Zika.

Konkureční boj

Na druhou stranu menší dopravci podle řidičů ČSAD své jízdní řády nedodržují a tím také porušují konkurenční boj. „Často se stává, že na trasu vyjedou o několik minut s předstihem, aby nabrali cestující dříve než naše autobusy," řekl jeden z nich.

Další nerovnou podmínkou konkurence je podle menších autodopravců stání na autobusovém terminálu v pražském Veleslavíně. „Zatímco ČSAD má jedno stání jen pro sebe, my ostatní se o jedno další musíme dělit. To nám neumožňuje zvýšit počet spojů," uvedl Miloslav Pohl.

„Naopak ČSAD přidalo poté, co linky začaly končit ve Veleslavíně, osmnáct, pro nás téměř likvidačních spojů, do Prahy a stejný počet do Kladna. Teď jim došel dech a začaly je rušit. Není pravda, že by tedy před rokem a půl jezdilo mezi Kladnem a Prahou více spojů než teď. Naopak jich bylo ještě méně," dodal.

Spoje z Kladna do Prahy a zpětFirmy Pohl, Zika a Lamer vypravují v pracovních dnech 38 spojů z Kladna (z Havlíčkova náměstí ve Švermově, autobusového nádraží nebo Sítné) do Prahy a stejný počet zpět. Další čtyři o sobotách. V neděli mezi oběma městy přepravu nezajišťují. Exprescar jezdí v pracovních dnech nebo o víkendech zhruba s padesáti spoji mezi Kladnem a Prahou. ČSAD Kladno jich pak na přímých a nepřímých linkách má více než sto.

