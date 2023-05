Nová kuchařská hvězda: Můj sen je vařit s indickou babičkou v horách na ohni

Nicméně věty, které potvrzují vážnost situace a ohrožení konání akcí na letišti ve zprávě zaznívají. „Na základě dílčích zjištění znalce lze konstatovat, že rozsah kontaminace azbestem v lokalitě bývalého vojenského prostoru je značný. (…) Zároveň podle vyjádření znalce v celé lokalitě nelze vyloučit uvolňování respirabilních azbestových vláken. Z tohoto důvodu je vstup do dané lokality výhradně na vlastní nebezpečí,“ píše se v dokumentu. Podle starosty Milovic by se to v krajním případě mohlo dotknout desítek akcí, které jsou na letišti plánovány už od dubna. „Kromě Votvíráku a Let It Rollu se na letišti chystá řada akcí včetně například armádního výcviku nebo cvičení hasičů. I to je samozřejmě v ohrožení,“ doplnil Pour.

Byla by to katastrofa

Redakce Deníku oslovila pořadatele obou velkých festivalů, které se mají na milovickém letišti v létě odehrát. Mluvčí festivalu Votvírák nám telefon nevzala. Podařilo se však dovolat Markovi Vohralíkovi, řediteli agentury Beatworx, která pořádá festival Let It Roll. „Hned po začátku celé azbestové kauzy jsme se obraceli na různé instituce včetně kraje a byli jsme ujišťováni, že není se čeho obávat. Nové informace zatím nemám,“ řekl Vohralík. Pokud by se však informace o nemožnosti konání akce na letišti potvrdila, byla by to podle jeho slov katastrofa. „Takový festival, jakým je Let It Roll, se připravuje několik let dopředu. Byla by to opravdu hrůza,“ doplnil hlavní pořadatel jednoho z největších drum´n´bassových festivalů na světě.

Zdroj: Deník/Michal Bílek

Hudební festival Let It Roll na letišti v Milovicích.

Závažná zjištění jsou to i pro provozovatele sousední rezervace divokých koní, zubrů a praturů. Ředitel organizace Česká krajina Dalibor Dostál v tuto chvíli nedoporučuje, aby návštěvníci do rezervace přijížděli. „Do doby, než se vyřeší celá situace kolem azbestu, doporučujeme nejezdit k nám návštěvy. Budeme zjišťovat další podrobnosti a okamžitě se obrátíme na kraj, na jehož pozemcích rezervaci provozujeme. Další kroky musíme činit podle smluv, kterými jsme vázáni. Informace ve zprávě považuji za skutečně závažné a situaci v žádném případě nechceme podcenit,“ řekl Deníku ředitel České krajiny.

Vstup na vlastní nebezpečí

Poté, co milovická radnice získala zprávu ČIŽP, rozhodla o označení některých lokalit cedulemi Vstup na vlastní nebezpečí. „Město Milovice jako vlastník pozemku označí vstupy na zpevněné cesty na okraji Milovic směrem k obci Zbožíčko, Středočeský kraj označí pozemky ve svém vlastnictví, tj. v neobydlené části lokality Boží Dar. Občanům doporučujeme, aby návštěvu těchto lokalit zvážili,“ uvedl starosta Milan Pour.

Zakázku na likvidaci ekologických škod už prověřují kriminalisté. Ti totiž mají podezření, že na území, které by mělo být vyčištěno od jedů, zůstalo velké množství nebezpečného azbestu. I proto si policisté na sklonku března přišli na hejtmanství pro dokumenty a další důkazy o zakázce. Přítomnost policie v budově potvrdila tehdy hejtmanka Petra Pecková (STAN), jíž zástupci policie předložili povolení k prohlídce některých kanceláří. „Včetně kanceláře jednoho zastupitele, který byl v bývalém vedení kraje,“ konstatovala hejtmanka. Blíže se k případu odmítla vyjádřit s odkazem na podepsaný slib mlčenlivosti.