Rozhodně se však nechystá tak zásadní změna jako v minulosti, kdy centra přecházela ze škol pod sportovní kluby, vyplývá ze slov radního pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu Martina Draxlera (ANO). Zdůraznil, že v návrhu projednaném výborem krajského zastupitelstva pro tělovýchovu a sport a předkládaném radou kraje se jedná formální drobnosti (například záměna termínu „nezisková organizace“ označením „žadatel“) a zpřesnění či nijak zásadní úpravy technického charakteru, vzešlé z praktických poznatků z dosavadní činnosti mládežnických sportovních center. Ta slouží jako střediska vrcholového sportu pro výchovu mladých talentů, jež mají šanci prosadit se nejen jako reprezentanti kraje, ale uspět i na celostátní úrovni.

Desítky milionů talentům

Činnost sportovních center zajišťují spolky, kluby, oddíly a tělovýchovné jednoty. Na provoz jim kraj ze svého rozpočtu přispívá statisíci korun ročně, ale i částkami převyšujícími milion. V rámci neinvestičních dotací na provoz sportovních center mládeže je pro ně letos určeno cekem 32 milionů (loni to byla částka o šest milionů nižší). O dalších dotacích do výše 200 tisíc korun by měli rozhodovat radní – kolem čehož se mezi zastupiteli může ještě strhnout debata. Ze strany opozice – a to obvykle nezávisle na tom, kdo se v té roli zrovna ocitnul – bývá totiž zvykem takto schvalované podpory kritizovat s tím, že příspěvky a podpory mají být rozdělovány v rámci dotačních programů s pevnými pravidly, v nichž všechny žádosti naráz posuzuje hodnoticí komise.

Podpora, mající umožnit rozvoj skutečně výrazných talentů (kde nejde o masový sport) se přitom netýká jen fotbalu, hokeje a atletiky, ale třeba i basketbalu, cyklistiky, tenisu nebo plavání. Dokonce i ragby či florbalu. Nejrozšířenější jsou centra pro výchovu sportovních talentů na Mladoboleslavsku, kde jich dlouhodobě funguje šest. Čtyři pak na Kolínsku, po třech na Kladensku a Praze-východ, po dvou na Mělnicku, Nymbursku i Příbramsku; na Berounsku je jedno. Není však vyloučeno, že se jejich počet zvýší. Tradičně kraj podporuje 23 příjemců dotací věnující se 15 různým sportům; ti pak ještě spolupracují s 22 dalšími subjekty.

Peníze i pro starší borce

Nejviditelnější z navrhovaných změn je úprava věkové hranice pro podporu mladých sportovců. Dosud je stanoveno věkové rozpětí od sedmi do devatenácti let; horní limit se však má zvednout až na 23 roků. Důvodem je variabilita věkových kategorií v jednotlivých sportovních odvětvích, vysvětlil radní Draxler. Pro vlastní sportovní praxi by pak měla mít značný význam nově navrhovaná možnost hradit z krajských podpor i činnost rozhodčích spojenou s fungováním sportovního centra mládeže či služby fyzioterapeutů. Dosud krajské peníze pomáhaly zaplatit zvláště trenéry, vybavení, tréninkové prostory, soustředění a cestovní náklady.

Tradiční sportovní centra mládeže v kraji

* Atletika:

- A.C.TEPO Kladno z. s.

- Tělocvičná jednota Sokol Kolín – atletika

- Atletika Stará Boleslav z. s.

* Badminton:

- Badmintonový klub 1973 Deltacar Benátky nad Jizerou z. s.

* Basketbal:

- Spolek přátel košíkové Polabí – chlapci

- DSK Basketball o. s. – ženy

- Basketbalový klub Kralupy junior z. s. – dívky

* Cyklistika:

- Z&S Apache Team z. s.

* Florbal:

- Florbal MB z. s.

* Fotbal:

- 1. FK Příbram, fotbalová akademie z. s.

- FK Mladá Boleslav z. s.

* Gymnastika:

- Tělocvičná jednota Kolín

*Házená:

- Házená Mělník z. s.

* Hokej:

- Hokejový klub Kladno, spolek

- Bruslařský klub Mladá Boleslav z. s.

- Hokejový club Benátky nad Jizerou z. s.

* Moderní pětiboj:

- TJ Spartak Hořovice z. s.

* Plavání:

- TJ LARS Kladno z. s.

* Ragby:

- Rugby Club Říčany z. s.

* Rychlostní kanoistika:

- TJ Lokomotiva Nymburk z. s.

* Tenis:

- Rosol Tennis Academy z. s.

* Volejbal:

- Volejbalový klub Příbram z. s.

- Volejbalový klub Benátky nad Jizerou z. s.



Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje