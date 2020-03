Na tom, že senioři jsou tou nejvíce ohroženou skupinou, se shodují jak ministři, kteří vydávají omezující nařízení, tak lékaři. Lidem ve věku nad 70 let doporučují raději nevystrčit nos z domova. Vznikají proto speciální telefonní linky, které mohou zajistit pomoc dobrovolníků při obstarávání nákupu, při donášce léků, venčení psa…

A víte, jaký požadavek také opakovaně zaznamenávají? Volání po kontaktu na někoho, s nímž by si starší lidé ve svém domácím osamění mohli čas od času popovídat; třeba jen po telefonu…

Spoustě starších lidí zajišťují nákupy příbuzní – a těm lze doporučit, aby navzdory všemu shonu postupovali jinak, než že položí tašku a frr pryč. Byť zrovna v rámci prevence proti šíření viru se takové počínání jeví rozumně. Najít si čas na popovídání – klidně i na dálku přes telefon, nebo videohovor ve skype – radí i Biedermannová.

„Pro seniory může být současná situace náročnější v tom, že nemusí mít přístup k aktuálním informacím – nebo pro ně nemusí být srozumitelné,“ upozornila, že je skutečně na místě pustit se do debaty, při níž obě strany budou jak mluvit, tak naslouchat. Včetně vysvětlování toho, co se může zdát samozřejmé. Ne všichni to vnímají stejně – a ne každý také přesně ví, co se právě děje venku.

„Této věkové skupině se aktuálně doporučuje zůstávat doma, což může prohloubit sociální izolaci. Je proto důležité udržovat sociální kontakt, i když není osobní,“ zdůraznila Biedermannová. „Senioři, stejně jako kdokoliv jiný, potřebují informace, kterým budou rozumět. Pokud jsme v kontaktu se staršími lidmi, ptejme se jich, jak se cítí, o čem přemýšlí, z čeho mají strach. Mluvme s nimi o všem, o čem oni potřebují mluvit; nezlehčujme jejich obavy,“ konstatovala psycholožka.

Podstatné je podle jejích slov navodit pocit jistoty, aby měli s kým sdílet své emoce, věděli, že je o ně postaráno, že se mají kam obrátit o pomoc. „Důležité je vysvětlovat, že tato omezení jsou jen dočasná,“ připomněla Biedermannová.