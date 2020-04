ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Tento stav však vydrží již jen do neděle 19. dubna. Plyne to z rozhodnutí Krizového štábu Středočeského kraje, podle něhož má být od pondělí 20. dubna odbavování cestujících ve veřejné autobusové dopravě předními dveřmi obnoveno. Tohle omezení kvůli ochraně řidičů již není nutné – aktuálně jsou totiž dopravci zásobováni ochrannými prostředky a dezinfekcí v statečném množství.

I tak však není stále radno brát do ruky peníze: pokud je to možné, je lepší dát přednost platební kartě – ty lze uplatnit v řadě autobusů – či na linkách zařazených do systému Pražské integrované dopravy také využít aplikaci Lítačka pro mobilní telefony. „Vyzýváme cestující, aby s ohledem na oboustrannou ochranu nadále využívali a preferovali co nejvíce bezkontaktní platby,“ zdůraznila středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO).

Podobná opatření platí i v dalších krajích. Někde však už byla zrušena a přední dveře začaly sloužit tak jako dřív.