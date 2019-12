Zatímco na většinu lidí se v těchto dnech prakticky ze všech stran začínají valit všudypřítomné koledy a vánoční písně, krajským silničářům může nyní znít v uších i jiná melodie: Už je to uděláno, už je to hotovo… „V prvních dvou dnech tohoto týdne převzali pracovníci Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje další dvě dokončené dopravní stavby,“ informoval na svých webových stránkách krajský úřad.

Nový most u Starého Samechova. | Foto: archiv Krajského úřadu Středočeského kraje

V pondělí 2. prosince byla předáním díla dokončena rekonstrukce úseku silnice II. třídy číslo 105 na Benešovsku; u městysu Netvořice. Konkrétně se jedná o úsek mezi křižovatkou se silnicí III/1056 vedoucí do Maskovic a odbočkou III/10511 vedoucí do Tuchyně; mezi silničními kilometry 18,74 a 21,35. To, že délka opraveného úseku skutečně přesahuje dva a půl kilometru, potvrdil ředitel krajských silničářů Zdeněk Dvořák.