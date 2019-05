O účast se uchází hned 16 školních projektů přihlášených do výzvy příspěvkové organizace ministerstva školství Dům zahraniční spolupráce. Jejich celkové náklady dohromady převyšují 34 miliony korun, nicméně zúčastněné školy by to nakonec nemělo stát ani korunu. Nebo euro. Část nákladů se však proplácí dodatečně – a školy potřebují peníze do začátku. S tím jim podobně jako v minulosti pomůže kraj, vyplývá ze závěrů středočeských radních.

Potvrzuje to hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) – přičemž vysvětluje, jak je to s penězi potřebnými předem. „V případě realizace budou tyto projekty plně hrazeny z evropských peněz. Problémem vedení škol ale je, že platbu ve výši 20 procent výdajů obdrží od poskytovatele grantu teprve po schválení závěrečné zprávy a celkového vyúčtování projektu,“ konstatovala, že kraj školám pomůže s takzvaným předfinancováním. „Celková částka pro všechny činí 6,8 milionu korun,“ upřesnila hejtmanka.

Projekt Erasmus+ nabízí žákům a studentům i jejich pedagogům možnost studovat a získávat profesní zkušenost v jiné zemi. Výzva, jež pro tyto aktivity nabízí financování z evropských peněz, vypsaná pro letošní rok, je zaměřena jak na projekty mobility, tedy samotné cestování za novými zkušenostmi a rozšiřováním obzorů, tak na mezinárodní strategická partnerství v oblasti vzdělávání a odbornou přípravou žáků a studentů. Důraz je kladen i na podporu inovace, výměny zkušeností a know-how mezi různými typy vzdělávacích organizací.

Projekty škol zřizovaných Středočeským krajem v rámci Výzvy 2019 Erasmus+

- Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Čáslav – projekt Učitelé v pohybu: celkový rozpočet 324 901 Kč; předfinancování 64 980 Kč

- Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník – projekt Active Agents for Embracing Diversity: celkový rozpočet 543 802 Kč; předfinancování 108 760 Kč

- Střední škola obchodní Kolín IV – projekt Získáváme praxi v EU: celkový rozpočet 448 322 Kč; předfinancování 89 664 Kč

- Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Mladá Boleslav – projekt Kinestetická mobilizace v praxi – inspirace lotyšským zdravotnictvím: celkový rozpočet 1 365 225 Kč; předfinancování 273 045 Kč

- Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Kutná Hora – projekt Zvýšení jazykových dovedností vyučujících odborných jazyků: celkový rozpočet 857 810 Kč; předfinancování 171 562, projekt Pracovní zkušenosti ze Severního Irska: celkový rozpočet 2 136 138 Kč; předfinancování 427 228 Kč

- Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Benešov – projekt European Style Trainee-ships: celkový rozpočet 4 185 271 Kč; předfinancování 837 054,140 Kč, projekt The Agricultural Students Are Preparing for Industry 4.0: celkový rozpočet 3 335 841 Kč; předfinancování 667 168 Kč

- Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno-Vrapice – projekt Vzdělávání bez hranic – praxe v zahraničí III: celkový rozpočet 2 394 910 Kč; předfinancování 478 982 Kč

- Střední odborné učiliště Hluboš – projekt Mobilita SOU Hluboš: celkový rozpočet 3 727 223 Kč; předfinancování 745 445 Kč

- Integrovaná střední škola Rakovník – projekt Mobilita žáků ISŠ Rakovník – praxe v podnicích III: celkový rozpočet 1 573 174 Kč; předfinancování 314 635 Kč

- Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Mladá Boleslav – projekt Rozvíjíme skutečné ekonomické a manažerské dovednosti našich studentů: celkový rozpočet 1 192 931 Kč; předfinancování 238 586 Kč

- Střední zdravotnická škola Beroun – projekt Creative Lively Intensive Learning not only for Nurses: celkový rozpočet 1 037 947 Kč; předfinancování 207 589 Kč

- Gymnázium Příbram-Legionářů – projekt EuroVisions – Sounds and Colours of Our Europe: celkový rozpočet 1 002 152 Kč; předfinancování 200 430 Kč, projekt Mobilis in mobili: celkový rozpočet 856 633 Kč; předfinancování 171 326,662

- Gymnázium pod Svatou Horou Příbram II – projekt Učitelství pro 21. století: celkový rozpočet 788 613 Kč; předfinancování 157 723 Kč, projekt Motivating Ambitions in Research and Science (MARS): celkový rozpočet 421 632 Kč; předfinancování 84 326 Kč

- Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram I – projekt Four Shades of Literacy Čtyři odstíny gramotnosti: celkový rozpočet 848 286 Kč; předfinancování 169 657 Kč, projekt Do Evropy za praxí: celkový rozpočet 1 799 512 Kč; předfinancování 359 902 Kč, projekt U2 Have a Voice Ty máš také hlas: celkový rozpočet 887 309 Kč; předfinancování 177 462 Kč

- Střední odborná škola a střední odborné učiliště řemesel Kutná Hora – projekt Učíme (se) anglicky (Teach&Study English): celkový rozpočet 522 315 Kč; předfinancování 104 463 Kč, projekt Za řemeslem a prací do zahraničí II: celkový rozpočet 2 500 387 Kč; předfinancování 500 077

- Střední odborná škola informatiky a spojů a Střední odborné učiliště Kolín – projekt Vydejme se do Portugalska pro odborné a pracovní zkušenosti: celkový rozpočet 1 572 943 Kč; předfinancování 314 589

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje