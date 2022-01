„Když dáme do vzájemného pohybu stovky až tisíce robotických agentů na základě předem vytvořeného plánu pro každého robota, pohybují se bez kolizí. Těmito poznatky budeme moci zefektivnit reálné provozy,“ vysvětluje odborník na umělou inteligenci a vedoucí laboratoře Pavel Surynek.

Spolu se studenty zde modeluje například robotizované sklady, kde robůtci vykonávají různé logistické operace, jako je například vyhledání, vyzvednutí a dovezení zásilky k zabalení a expedici.

Pohyb strojů musí být energeticky co nejméně náročný, tedy co nejkratší, aby robot pro blízkou zásilku nejezdil okružní cesty skladem. Úkolem programátorů tedy je naplánovat bezkolizních cesty pro všechna zařízení najednou.

Surynek poznatky o robotech načerpal mimo jiné během svých dvou stáží v Japonsku, kde strávil tři roky výzkumem. „Robot je tam robot běžný společník, s humanoidním robotem se setkáte hned na recepci v hotelu. To v Evropě ještě není běžné. Japonsko je jejich vývojem doslova posedlé,“ popisuje Surynek.

„V Japonsku mají potíže s pracovním trhem, stárne jim populace, mají málo pracovníků a nahrazují je roboty. U nás má jezdit metro D bez řidiče, v Japonsku už měli autonomní metro v 80. letech,“ říká výzkumník.

Do budoucna by si přál, aby po Praze mohla jezdit autonomní auta. I když už je autonomní auto poměrně slušně zvládnutá záležitost, stále je problém s bezpečností. Odpadl by také problém s kolonami, auta by sama vyhodnocovala, kde mohou vznikat zácpy.

„Dnešní principy stojí na tom, že auto se naučí reakci z mnoha dopravních situací. Když přijde nová situace, vezme si průměr nejbližší tomu novému vjemu a naučí se to. Jenomže když je tato situace hodně vzdálená, nastane problém,“ vysvětluje Surynek.

Dle jeho slov by auta mohla jezdit na principu neviditelných kolejí, kdy se infrastruktura vybaví senzory, například v Německu se do nových dálnic takovéto senzory instalují. „Když se provoz vyloučí od nekontrolovatelných jevů, jako jsou chodci, je pak bezpečnost pak stejná jako u vlakové dopravy,“ dodává Surynek.