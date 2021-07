Nejhorší je situace s PCR testy. Ty například v Rakousku i dalších evropských zemích platí dobu 72 hodin od okamžiku odběru. Mezi lidmi je tak o ně mnohem větší zájem než o testy antigenní, které platí jen 48 hodin. Komplikace to může být zejména pro ty, kteří se na dovolenou chystají třeba v pondělí brzy ráno a o víkendu se v jejich městě netestuje. Pro ně tak připadají v úvahu jen PCR testy uskutečněné předešlý pátek.

Někde už se termíny ale hledají velmi těžko. Kupříkladu v Oblastní nemocnici Kolín se na PCR test pro samoplátce a dobrovolné preventivní testování lze objednat až v srpnu. Také odběrové místo na antigenní testování je již tento pátek a sobotu plně obsazené, v neděli se netestuje. Volné termíny jsou až příští týden, ale i ty se poměrně rychle plní.

V Kolíně funguje i odběrové místo Českého červeného kříže v Husově ulici, kde provádí antigenní testy. Tady je prozatím termínů dostatek. Otevřeno je od pondělí do pátku od 12 do 19:30 a v neděli od 9 do 19:30 hodin.

Také v Nemocnici Kutná Hora termín na PCR test do konce července neseženete. Na antigenní testy termín ještě sehnat lze, začínají být ale dost probrané. Naopak odběrové místo Citylab vedle zimního stadionu zatím hlásí volné termíny na oba druhy.

Naopak v nemocnicích v Hořovicích a v Berouně je zatím míst dostatek, avšak i zde registrace přibývají. „Zaznamenali jsme velký zájem o PCR testy již v době před svátky. Vyšší zájem přisuzujeme letním dovoleným. Nadále máme otevřena testovací místa v nemocnicích v Hořovicích i v Berouně,“ potvrdila mluvčí obou nemocnic Petra Horáková. Obě odběrová místa nabízejí dostatek volných míst před víkendem i v následujících dvou týdnech. V Hořovicích se kromě neděle testuje každý den od rána do odpoledne, v sobotu pak do 12 hodin.

V Berouně je situace podobná. Testovací centrum je zde otevřeno od pondělí do pátku od 8:30 do 16 hodin.

Volné termíny rychle mizí

Ani v Mladé Boleslavi není neřešitelné nechat se před odjezdem na dovolenou otestovat – a to ani pro zájemce o PCR test. V Klaudiánově nemocnici, kde tyto testy dělají pouze návštěvníkům předem objednaným v registračním systému, lze najít termín.

Mluvčí boleslavské nemocnice Hana Kopalová ale potvrdila, že poměrně rychle mizí. Vzhledem k tomu, že ve městě vznikla čtyři místa, která nabízejí antigenní testování, nemocnice od července zajišťuje pouze testy PCR. V posledních dvou týdnech zaznamenala nárůst zájmu asi o 20 procent. Na víkend nechystá žádnou změnu v provozní době, která je standardně od pondělí do soboty mezi 7. a 12. hodinou. Místo pro antigenní testování zřízené v blízkosti magistrátu na Komenského náměstí ale bude v sobotu i v neděli mimo provoz. Důvodem je dopravní uzavírka oblasti kvůli konání automobilového závodu Rally Bohemia. „Kapacity tří zbývajících stačí,“ míní Kopalová.

Testovací místo zavřelo. Chyběli dobrovolníci

Nápor zesílil v posledních dnech také na obou testovacích místech v Nymburce. Umocněno je to tím, že kvůli nedostatku administrativních sil byla zrušena testovací místa v Lysé nad Labem a Milovicích. Podle jednatelky nymburské nemocnice Nely Gvoždiakové v nevhodnou chvíli. „Pokud by se města rozhodla znovu místa otevřít, rádi bychom opět pomohli zdravotnickým personálem,“ uvedla jednatelka.

Jenže například v Lysé zdůvodňují uzavření místa kromě jiného nedostatkem dobrovolníků. „Testovací místo na výstavišti bylo uzavřeno hlavně kvůli absenci personálu,“ napsali zástupci města na sociální síti.

V Nymburce tak zůstávají dvě testovací místa. V buňce u bazénu se provádí PCR testování, v Obecním domě ve vchodu z Havlíčkovy ulice pak zájemci najdou prostory na antigenní testování. Obě místa fungovala jak na rezervaci, tak s možností přijít bez objednání, což platí i nadále. „Ale tvoří se fronty a rezervační místa jsou většinou obsazená. Zájemci mohou přijít bez objednání, ale musí si počkat,“ doplnila jednatelka.

Podle jejich slov se na místech tvoří fronty a lidé začínají být i agresivní. „Dokonce v jednom případě podle mých informací musela i zasahovat policie,“ konstatovala Nela Gvoždiaková, která i v této souvislosti vyzývá zájemce o testování k trpělivosti a ohleduplnosti.

V Oblastní nemocnici Kladno s objednáním na PCR testy v současné době lidé neuspějí. Samoplátci či zájemci s nárokem na bezplatný test se k vyšetření musí objednat minimálně den předem přes rezervační systém. Ten je aktivní vždy jen na 14 dní dopředu a na ně jsou už všechny termíny obsazené. Na antigenní testy se na následující dny ještě objednat lze.

Bez objednání musí lidé čekat

V Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov bylo ve čtvrtek odpoledne možné se na PCR test na úterý 13. července, pak až na 20. července. Odběrové místo se nachází v areálu nemocnice na parkovišti u kotelny, vjezd je z ulice Erbenova. Odběr se provádí přímo z automobilu (drive-in). Lidé mohou přijet i bez objednání, ale s vědomím toho, že budou muset čekat, než přijdou na řadu. Testuje se od pondělí do pátku od 7 do 15 hodin.

Naproti tomu odběrové místo, kde se provádí antigenní testy, drive-in nenabízí. Nachází se v baru Labyrint v KC Karlov Benešov a testujete se zde i v sobotu od 7 do 12 hodin, ve všední dny od 7 do 12 a od 12:30 do 15:30 hodin. I tady mohou lidé přijít bez objednání, musí se ale připravit na to, že budou čekat. V rezervačním systému byl včera odpoledne první volný termín 13. července, další pak až 19. července.