Stejně jako před dvěma roky, kdy byla situace podobná – a nyní je za dveřmi začátek další etapy prací spojených s úpravou povrchu vozovky v úseku dlouhém 760 m. Deník na to upozornila Barbora Lišková z Technické správy komunikací. Přijde to už v úterý: začíná se 4. června. Tentokrát se uzavírka týká úseku od ulice K Zeleným domkům po kruhový objezd u Obchodního centra Kunratice v ulici Dobronická.

Uzavírka, jež má trvat nejpozději do konce září, platí pro veškerou dopravu – včetně veřejné. „Objízdné trasy povedou po Kunratické spojce nebo přes ulice Jalodvorská a Libušská. Autobusy úsek objedou ulicí K Zeleným domkům nebo přes Zálesí, Štúrovu a Libušskou ulici,“ přiblížila Lišková, s jakými odklony se počítá.

Zkušenosti z minulosti dávají tušit, kdy a v jakých situacích lze očekávat největší problémy: v prvních dnech platnosti omezení, a to v ranních dopravních špičkách na příjezdu do Prahy. Odpolední nápor už není tak závažný, protože tahle špička už není tolik špičatá: rozloží se do delšího časového úseku.

Předpokládané ranní zmatky se Technická správa komunikací pokusí umenšit alespoň tím, že informační panely upozorňující na omezení rozmístí s dostatečným předstihem – aby se na novou situaci mohli s předstihem připravit alespoň řidiči, kteří po této trase projíždějí pravidelně.

„Důležité bude, aby se řidiči včas rozhodli pro svoji objízdnou trasu. Dojedou-li až do místa omezení na kruhový objezd v Kunraticích, pak lze očekávat, že tam ztratí hodně času. V opačném směru si zase budou muset objízdnou trasu zvolit například už na magistrále, kdy místo opravy objedou přes sjezd z dálnice D1 na Chodově nebo na Háje,“ radí Lišková, jak nově cestovat po Praze. Právě tomuhle plánování tras prý může včasné umístění cedulí výrazně pomoci.

Naplánovat si cestu dopředu radí i mluvčí společnosti Eurovia CS Iveta Štočková za zhotovitele stavby. „Prosíme všechny řidiče, aby respektovali dopravní značení v daném úseku,“ zdůraznila, co je důležité i pro pracovníky firmy.