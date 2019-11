Na krajské silnice se ještě letos vysypou desítky milionů

Zimní údržba silnic II. a III. třídy ve správě Středočeského kraje by si do konce roku mohla vyžádat zhruba 75 milionů korun. Uvádí to odhad, který v pátek zveřejnil krajský úřad s tím, že vychází z vyhodnocení výše nákladů v uplynulých letech.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Michal Fanta