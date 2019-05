Na neratovickém nebi lze vídat dva sokoly. Brzy budou tři

Neratovice /VIDEO, FOTOGALERIE/ - Novým – a to, prosím, mimořádně ceněným – přírůstkem se ve středu pochlubila neratovická Spolana. Nejde však o nové zařízení, které by areál chemičky doplnilo, ani o nového manažera. Jedná se o celebritu, která má dvě nohy, dvě oči – ale také křídla a zobák. Vlastně ještě zobáček. Na konci dubna se ve Spolaně vylíhlo historicky první mládě sokola stěhovavého, informovala ve středu Radka Marková ze skupiny Unipetrol, do níž firma patří.

„Spolana spolupracuje s neziskovým sdružením Alka Wildlife a společně již čtyři roky monitorují zástupce tohoto kriticky ohroženého druhu v chemickém areálu v Neratovicích. Společně instalovali v roce 2015 na již nepoužívaný komín hnízdní budku," připomněla Marková, co radostné události předcházelo. Samička sokola si našla partnera Že by pozorování cvrkotu kolem budky mohlo být tentokrát radostnější, naznačovala již s předstihem nepřehlédnutelná změna vztahů v ptačí říši: samička sokola, jež se v areálu Spolany vyskytuje již čtvrtým rokem, si letos našla partnera. Poprvé! Optimismus stoupal v polovině března, kdy snesla vejce. A na konci dubna přišlo na svět jedno mládě. „To jsme okroužkovali – a díky tomu nyní můžeme sledovat jeho další pohyb," připomněl ornitolog Václav Beran ze sdružení Alka Wildlife. I pro něj to byla velká událost – byť třeba na ochozu komínu Elektrárny Ledvice letos kroužkoval hned tři malé sokolíky. Stejně jako loni. Kdy se objeví sokolí junior? „Mládě stráví v budce zhruba 40 až 45 dní – a teprve potom bude schopné létat a pohybovat se po okolí," uvedl, kdy mohou lidé na neratovické obloze začít vyhlížet sokolího juniora. Zatím je jeho domovem budka sledovaná fotopastí na komíně bývalé čistírny exhalací. Zhruba v 80metrové výšce; tedy v místě, které nabízí nejen klid, ale také dobrý rozhled. Podobná budka je i v koncernovém závodě v Kralupech nad Vltavou. Sokolí budky jsou ve středních Čechách i na dalších místech – mohou se jimi pochlubit Elektrárna Mělník či energetický areál v Třeboradicích. Sokoli stěhovaví jsou přísně chránění. I díky tomu – a vlivem podpory, kterou jim příznivci poskytují – se počet těchto ptáků v posledních letech pozvolna zvyšuje. Na území České republiky nyní žije osm desítek párů.

Autor: Milan Holakovský