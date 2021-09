Další náměstek hejtmanky Věslav Michalik (STAN) ujišťuje, že pro krajské silničáře nejsou peníze navíc překvapením – a projekty běžných oprav a nápravy škod po zimě mají připravené. Uvedl současně, že všechny požadavky na peníze, které krajští silničáři po jarní obhlídce stavu silnic uplatnili, jsou pokryty. Podle Kupkových slov žádali v dubnu na opravy po zimě 330 milionů korun – a mají je k dispozici. „Vše, co krajská správa a údržba silnic vyčíslila jako nutné opravy,“ upozornil, že skutečně na veškeré nezbytné opravy jsou peníze k dispozici.

Z opozičních lavic neuspěl Gabriel Kovács (ANO) s návrhem, aby s ohledem na to, jak příznivě se rýsují příjmy kraje díky výběru daní, zastupitelé přidali krajským silničářům ještě dalších 200 milionů – tedy dohromady 300. Náměstek Kupka, který má silnice v kompetenci, označuje 200 milionů „objevených“ v září za populismus – přičemž připomíná, že silničáři by tyto peníze získané navíc těžko dokázali utratit do konce roku. Navíc má za to, že nové práce by se ani nepodařilo zorganizovat s ohledem na kapacity firem: „V rámci možností stavební sezony se dostáváme na limit.“ Na to Kovács reagoval slovy, že pokud nyní nejsou připravené další možné projekty, vnímá to jako chybu.

Předseda finančního výboru Michael Pánek (ODS) se navíc ohradil, že Kovács měl se svým návrhem přijít nejprve v rámci finančního výboru. A radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha (STAN) vnímá „házení stamiliony“ málem jako nehoráznost s ohledem ta to, kolik peněz by potřebovala oblast školství. S přidáním podinvestovaným školám nicméně Kovács souhlasí – a upozornil, že to připomínal i jím předložený pozměňovací návrh.

V souvislosti s tím, jak se hospodařilo v minulém volebním období, kdy byl Kovács náměstkem hejtmanky s odpovědností za finance, jeho nástupce Michalik upozornil na policejní vyšetřování. „Řada věcí neproběhla s péčí řádného hospodáře,“ konstatoval. Že se „podvádělo“ a věc šetří Národní centrála proti organizovanému zločinu, uvedl i Pánek. Na to někdejší hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) reagovala slovy: „Co se týče vyhrožování policií, v tom jedete pátým rokem.“ Konstatovala, že jestli se stalo něco špatného, nechť to policie vyšetří: padni komu padni. Její stranický kolega a bývalý radní Martin Herman vyzval současné představitele kraje, aby ctili presumpci neviny, jestliže policejní šetření dosud nedospělo k výsledku. Hejtmanka Petra Pecková (STAN) však reagovala poznámkou, že se vedení kraje věcí zabývat musí, jestliže orgány činné v trestním řízení i novináři pokládají dotazy, zda kraj bude požadovat náhradu škody.