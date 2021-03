Podle policistů ze zbraňového odboru to však zase nějaký obzvlášť velký unikát není. Jedná se se o francouzskou opakovací pušku Berthier model 1916 – což je více než století starý typ armádní zbraně, který se skutečně používal na bojištích první světové války, avšak po modernizaci ve dvacátých letech zabíjel ještě i za druhé světové.

Pokud se jedná o jiné dnes méně často vídané kousky (alespoň v našich zeměpisných šířkách), vedoucí odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál policejního ředitelství pro Středočeský kraj Dagmar Červinková ve středu upozornila třeba na další produkt francouzských zbrojovek: brokovnici-dvojku systému Darne s odsuvným závěrem. Či zmiňuje druhoválečnou samonabíjecí pušku Mauser G 43, jíž bylo v Německu vyrobeno přes 400 tisíc.

Pistole i pušky z různých zemí

Nechybí však ani zastoupení domácí produkce, z níž Červinková obzvlášť vypíchla československé samonabíjecí pistole z meziválečného období ČZ vzor 22 a 24. „Dále byly odevzdány zbraně Praga, Mauser model P-08, Walther model PP, signální zbraně z období první a druhé světové války a různé modely pistolí a revolverů výrobců FN, Sauer a menších evropských výrobců převážně z meziválečného období,“ vypočetla šéfka zbraňového odboru středočeské policie. S tím, že zhruba čtvrtina z odevzdaných zbraní jsou brokovnice. Na rozdíl od minulých zbraňových amnestií se tentokrát zatím neobjevil nějaký vysloveně výjimečný kousek – jak z pohledu hodnoty, tak sběratelského hlediska.

Celkově na policejní stanice ve středních Čechách lidé prozatím přinesli odevzdat – počítáno pro období od 1. února do 7. března – 104 zbraně: krátké, dlouhé i zmiňované signální. A k tomu také 1082 kusů střeliva, informovala mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.

Legalizace trvá do léta

Zbraňová amnestie umožňuje občanům, kteří doma přechovávají zbraň bez platných dokladů, dát tuhle věc nějak do pořádku. Bez postihu ji mohou přinést na kterýkoli na kterýkoli útvar Policie ČR – a současně se rozhodnou, jak chtějí dál postupovat: buď se jí chtějí zbavit, tedy předat do vlastnictví státu, nebo si vyřídí patřičná povolení a nadále ji budou držet legálně. „Možnost beztrestně tyto zbraně zlegalizovat máte do 31. července," obrací se Červinková s výzvou k veřejnosti.

Zbraňová amnestie je celostátní kampaň, která se koná již po páté. Vztahuje se nejen na kompletní zbraně, ale i na jejich části a na střelivo. Předchozí se uskutečnily v letech 1996, 2003, 2009 a 2014. V rámci té poslední lidé ve Středočeském kraji před sedmi lety odevzdali celkem 835 zbraní – nejvíce ze všech krajů v republice. Celkem se jich sešlo 5744 – každá sedmá z tehdy přinesených zbraní tedy byla ze středních Čech.