V pondělí o tom informoval krajský úřad. Vedení kraje nicméně předpokládá, že nakonec půjde o sumu podstatně vyšší: pro poskytování těchto bezúročných půjček má zajištěný výhodný úvěr až do výše 2,75 miliardy korun.

Na peníze zájemci z řad osob samostatně výdělečně činných nečekají dlouho, třebaže poskytnutí každé finanční výpomoci podléhá schválení radou kraje, upozornila v pondělí hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). „Žádosti o bezúročnou pomoc projednáváme s ostatními radními každý pracovní den,“ konstatovala. A jedním dechem zmínila, že čas ubíhá velmi rychle. Upozornila tím, že termín podávání žádostí končí 30. června.

Žádosti se podávají elektronicky; prostřednictvím webové stránky pujckazivnostnikum.kr-stredocesky.cz. Peníze zpravidla žadatelé obdrží do pěti až sedmi dnů. Podle slov Jermanové záleží i na samotném žadateli, jak rychle pošle na účet kraje jednu korunu – tahle platba je vyžadována kvůli identifikaci příjemcova účtu. „Máme i případy, kdy díky bleskové administraci měli žadatelé peníze na účtu během dvou dnů,“ pochlubila se hejtmanka.

V souvislosti s krajským plakátkem, který půjčku pro živnostníky nově propaguje, nicméně už Deník zaznamenal úvahy, zda jeho podoba není nefér vůči opozici – konkrétně zda neobsahuje podprahově skrytou předvolební agitaci. Obrázkovému návodu, jak při žádosti o půjčku postupovat, totiž vévodí vysvětlení, za jakých okolností bude půjčka schválena, s větou: „Pokud odpovíte na všechny otázky v žádosti ANO“.

Další text pak vysvětluje konkrétní pravidla: žadatel musel mít aktivní živnost k 12. březnu, sídlo na území Středočeského kraje, nesmí mít bydliště hlášené na radnici, být v exekuci nebo insolvenci – a také v posledních třech letech nezískal podporu z veřejných peněz převyšující 200 tisíc eur. Za záměrné ovlivňování voličů však asi leták považovat nelze: podobný trik použitý čtyři měsíce před volbami by sotva mohl přinést nějaký efekt.

Bezúročné půjčky kraje živnostníkům:



- O finanční podporu na oživení podnikání ve formě bezúročné půjčky do výše 50 tisíc korun mohou OSVČ neboli osoby samostatně výdělečně činné žádat do 30. června

- Od 13. května, kdy bylo možné podat první žádosti, kraj zaregistroval 275 žádostí, z nichž 189 již bylo proplaceno, a to v celkové výši 9 210 000 Kč

- Splácení půjčky může začít až za rok: v červnu 2021

- Poslední splátka musí být uhrazena nejpozději do 15. března 2024



Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje