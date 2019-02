Krajský úřad má řešit odvolání Babiše proti rozhodnutí Městského úřadu v Černošicích, které vyznívá v neprospěch předsedy vlády. Předseda Pirátské strany Ivan Bartoš v té souvislosti upozorňoval na podivnou časovou shodu projednání odvolání a organizační změny na krajském úřadu. V médiích se pak vyrojily spekulace, že reorganizace může souviset s možným vlivem toho, že v čele středočeského hejtmanství stojí Babišova stranická kolegyně z ANO Jaroslava Pokorná Jermanová. V rámci jednání zastupitelů se připojil se i další zastupitel a poslanec Martin Kupka (ODS). Podle něj je podivné, jak se nečekaně s Babišovým odvoláním potkává „organizační změna, o které nikdo nevěděl“.

Hejtmanka jakýkoli možný vliv samosprávy na rozhodování úředníků v rámci přenesené působnosti státní správy vytrvale odmítá. Zastupitelům řekla, že pokud přistoupí na argumentaci politických protivníků, „vzbuzuje úsměv“ návrh, aby se věc předala právě Praze. „Tam je ve vedení Pirátská strana, která úřad napadla,“ ohradila se hejtmanka.

Ředitel krajského úřadu Jiří Holub odmítl, že by politici nebo i on sám v roli ředitele mohli mít jakýkoli vliv na rozhodování konkrétního úředníka – oprávněné úřední osoby s kulatým razítkem. Zdůraznil, že oddělení přestupků se s organizační změnou nijak nezměnilo ani z hlediska kompetencí, ani personálního obsazení: žádní úředníci nebyli ani propuštěni, ani přesunuti. „Odmítám jakékoli náznaky vměšování politiků a médií do neveřejného správního řízení,“ zdůraznil Holub. Připomněl přitom, že tento tlak je vytvářen ve chvíli, kdy spis z Černošic ještě nedorazil – a krajský úřad není obeznámen s jeho obsahem.

O návrhu Rakušana (tedy o výzvě k řediteli úřadu, aby dal podnět k přesunu případu jinam) zastupitelé nakonec ani nehlasovali. Vyjadřovali se pouze k tomu, zda budou žádat Holubovo vysvětlení k organizační změně na úřadu, která platí od 1. února. Sedmadvacet hlasů „pro“ ke schválení nestačilo, když se 15 zastupitelů vyslovilo proti a dalších 19 se zdrželo hlasování.