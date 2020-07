Dva miliony korun již letos Středočeský kraj rozdělil na podporu spolupráce sousedů v rámci dobrovolných svazků obcí – a stejnou částku se ještě chystá nabídnout při 2. výzvě v rámci Programu na podporu rozvoje destinačních managementů.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Roman Dušek

Plyne to z návrhu středočeských radních pro krajské zastupitelstvo, počítajícího s tím, že jsou to právě dobrovolné svazky obcí, kdo může sehrát významnou roli v rozvoji mikroregionů – a to zvláště při zavádění konceptu „chytrých řešení“ do venkovských oblastí. „Chceme posilovat kapacitu víceúčelových dobrovolných svazků obcí, zlepšit kvalitu služeb poskytovaných členským obcím a jejich občanům,“ připomněl krajský radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu Martin Draxler (ANO).