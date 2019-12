Peníze, s nimiž je ten problém, že jich není nikdy dost, zajištění dostatku pitné vody, řešení dopadů dlouhodobého sucha, následky řádění kůrovce, chystané změny krajiny v důsledku nařízeného rozčlenění lánů polí na menší celky, řešení problémů v dopravě i otazníky kolem dostavby dálnici či průjezdu kamionů po silnicích nižších tříd.

Premiér Andrej Babiš a středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová. | Foto: DENÍK/Milan Holakovský

To vše bude zřejmě patřit k hlavním tématům již tradičního setkání vedení kraje se starosty středočeských měst a obcí, jež v úterý hostí kongresový hotel Clarion v pražských Vysočanech. A řeč nepochybně dojde také na to, jak by politici na krajské i celostátní úrovni mohli co nejlépe přispět k odstranění těžkostí, s nimiž se při své práci potýkají představitelé středočeských radnic.