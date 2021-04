Do 108. roku života vstoupila Zdenka Kašparová; nejstarší obyvatelka Úval a prý i jedna ze dvou nejstarších obyvatelek České republiky. Nemohla tak chybět ani kytička od představitelů obce, byť se starosta Petr Borecký (STAN) musel hodně šponovat na špičkách a pomoci si rukou opřenou o zeď domu, aby do otevřeného okna dosáhl.

Společně se starostou města jí přišla poblahopřát Lucie Křivancová ze sociálního odboru úvalské radnice. A došlo nejen přání hodně zdraví do dalších let a pár vzpomínek. Oslavenkyně se také velmi aktivně zajímala o to, co je ve městě nového – přičemž dozvědět se to mohla skutečně z první ruky a úst nejpovolanějších.

Gratulantů však bylo mnohem více, protože radnice informace jubileu Zdenky Kašparové i o jejím elánu zveřejnila na facebooku. A lidé se připojovali nejen třeba s přáním „zdravíčka a štěstíčka“, jak napsala Jiřina Benešová; Martin Urban dokonce zavzpomínal. „Paní Kašparovou si pamatuji už jako malé děcko; naprosto úžasná ženská s neskutečným elánem. Chodila do měšťanky s mojí babičkou i dědečkem,“ poznamenal.

S blahopřáním a přáním dalších spokojených let se alespoň na dálku připojila také hejtmanka Petra Pecková (STAN), jež připomněla, že v Úvalech žije nejstarší občanka celého Středočeského kraje. „Pěkných zpráv není nikdy dost a tahle zpráva je úžasná. Vypadá skvěle, má pořád prima náladu – a když jí přišel popřát náš radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký, který je zároveň starostou Úval, řekla mu, jaký je to mladík. No, je,“ naznačila hejtmanka, že ví do detailu, jak se v Úvalech v sobotu 3. dubna slavilo.