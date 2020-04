I ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), který je současně předsedou Ústředního krizového štábu, mluvil o intenzivnějších silničních kontrolách. Minulý víkend, kdy zvláště sobota nabídla krásné počasí, totiž přinesl i nehody s tragickými následky.

ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Minulý víkend také přinesl napětí v řadě oblastí s krásnými přírodními zákoutími. I v ryze výletních oblastech, jako je třeba Srbsko na Berounsku, nyní nejsou návštěvníci vítáni. Místní se bojí, že lidé z měst zavlečou na venkov koronavirus. Přijeďte – ale až po skončení nouzového stavu, vyzývá právě starostka Srbska Svatava Biskupová (Srbsko 2022). S kolegy z dalších atraktivních lokalit se shoduje, že nikdo nic nenamítá proti výletům do přírody, avšak návštěvy obcí teď žádoucí nejsou.

Leckde to dávají najevo rozmístěním značek znemožňujících parkování. A už před týdnem místní často volali policii, když viděli shlukování lidí, kouření bez roušky nebo jen její shrnutí při stoupání do kopce. Právě po zkušenostech z minulého víkendu, kdy i mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková připomíná „hromadné nájezdy občanů do různých turistických oblastí“, policisté upozorňují na chystané kontroly. Jak přímo na těchto místech, tak na příjezdových silnicích. Na to, zda se lidé neshlukují, mají dohlížet i drony ze vzduchu.

Od vyhlášení nouzového stavu provedli středočeští policisté přes 53 tisíc kontrol (ať už osob, tak třeba uzavření provozoven). K některým dalo podnět i volání na linku 158. Většinu prohřešků řešili podle Suchánkové domluvou a vysvětlováním. Více než tři sta případů porušení vládních nařízení však předali do správního řízení. Padly i pokuty za parkování.

Policie připomíná nejen výletníkům



- Platí zákaz volného pohybu osob (výjimkou jsou cesty do zaměstnání a zpět, nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými, nezbytně nutné obstarávání základních životních potřeb, pohyb v přírodě nebo parcích).



- Lidé mají pobývat v místě svého bydliště (uplatňují se stejné výjimky jako ze zákazu volného pohybu).



- Na veřejně dostupných místech je možné pobývat jen po dobu nezbytně nutnou.



- Na veřejně dostupných místech lze pobývat nejvýše v počtu dvou osob (netýká se členů domácnosti, výkonu povolání a podobně).



- Je nutné omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru.



- Na veřejně dostupných místech se má dodržovat nejméně dvoumetrový odstup mezi osobami.



- Pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště je zakázán bez ochranných prostředků nosu a úst (to neplatí pro děti do dvou let věku a řidiče motorových vozidel, pokud jsou sami v uzavřeném vozidle).



Zdroj: Policie ČR