Letních malérů na vodě se však ve středních Čechách odehrává mnohem víc. Před měsícem zemřel v rybníku ve Zruči nad Sázavou na Kutnohorsku 73letý muž. Šel si zaplavat – a postihly ho náhlé zdravotní komplikace.

Rozvážně a bezpečně

V čem dělají lidé chyby nejčastěji? Zejména přeceňují vlastní síly, podceňují zdravotní stav, roli hraje i alkohol, který zavinil řadu utonutí i těžkých zranění, má jasno prezident Vodní záchranné služby Českého červeného kříže David Smejkal. „Dále jsou to naprosto zbytečné skoky do vody, které nejen že jsou životu nebezpečné, ale každý rok řadu lidí upoutají na vozík. Proč to všechno musíme dělat, když víme, že nás to může zabít?“ varuje.

V první řadě Smejkal zmínil přecenění sil při přeplavávání přehrad, rybníků a jezer. „To je velký problém Slapské přehrady,“ upozornil. Přikyvuje i Daniel Vičan, místopředseda spolku vodních záchranářů z Prahy 6, který přes prázdniny na Slapech slouží. Plavci, kteří se vydají napříč, si prý navíc neuvědomují, že kříží plavební dráhu – přičemž jejich hlava není z lodí dobře vidět. Rok od roku přibývá těch, jimž vodní záchranáři vysvětlují, že když už chtějí opustit žlutými bójkami vyznačené oblasti vyhrazené plavcům (což není zakázáno), musí pamatovat na to, aby byli vidět: vybavit se barevnou plaveckou čepicí nebo plaveckou bójkou – pořídit se dají zhruba v ceně deseti zmrzlin – a vůbec nejlepší je loďka s průvodcem: poslouží nejen ke zviditelnění, ale i v případě, že plavci dojdou síly nebo ho postihne křeč.

Pro případ, že už k něčemu dojde, doporučuje Smejkal mít v chytrém telefonu nainstalovanou bezplatnou aplikaci Záchranka. Umožní komunikovat s operačním střediskem zdravotnických záchranářů – a díky automatickému odeslání údajů o poloze odpadne zdlouhavé vysvětlování. A pokud jde o událost na vodě či v její blízkosti, kde působí vodní záchranáři, dostanou souřadnice i oni. Jak je to užitečné, opět potvrzuje Vičan ze Slap: například na dvoukilometrové pláži na Nové Živohošti lze hned zamířit k místu, kde je třeba pomoci – bez nutnosti vyhlížet, odkud někdo dává signál máváním ručníkem… „Pokud umíte popsat, kde jste, a vidíte událost na vodě, je vhodné volat linku 112, která informaci předá všem složkám integrovaného záchranného sytému. Ale je pochopitelně možné použít jakoukoli tísňovou linku: 112, 150, 155, 158,“ připomněl Smejkal.

Kázeň na plavidlech

Vodní záchranáři také upozorňují na houstnoucí plavební provoz; přibývá plachetnic i motorových plavidel (zvláště cenově dostupnějších vodních skútrů). Stává se, že vůdci plavidel nedodržují bezpečnou vzdálenost od žlutých bójí označujících místa pro koupání, či dokonce do vyhrazené oblasti vplují. A také se předvádějí a nedodržují omezení rychlosti. V té souvislosti Smejkal vyzývá ke slušnosti a ohleduplnosti. „Naopak vítám, že vznikají vyhrazené části pro sporty jako je vodní lyžování, wakeboarding, akrobacie na skútrech, ale i pro jetboardy,“ poznamenal s tím, že nemá smysl se vývoji bránit.

S letními prázdninami a teplým počasím začala sezona koupání v rybnících, jezerech a řekách.



Smutným příkladem za všechny budiž hasičská nádrž pod hrází přehrady Želivka v Nesměřicích. V červenci roku 2014 zde do vody skočila tehdy devítiletá dívenka, která ve výpusti nádrže uvízla. Ačkoliv se nakonec dívku podařilo v kritickém stavu z vody vytáhnout, následky ponese do konce života. Není to ale jediný smutný případ na okrese.



Fatálně skončil příběh dvouletého chlapce v dubnu 2014. I přes veškerou snahu záchranářů se chlapce nepodařilo zachránit, utonul za bílého dne na zahradě rodinného domu.



Rozvodněná Sázava se zase vymstila šedesátiletá ženě z Kutnohorska. Ta se v srpnu roku 2010 chtěla jít vykoupat do řeky v okolí obce Horka II a to i přesto, že Sázava měla v té době vyšší průtok a zvýšenou hladinu. Ačkoliv se jí snažili pomoci vodáci, jejich snaha byla marná.



Ještě v živé paměti pak mají lidé událost z minulého týdne, kdy byla na hladině rybníka u obce Suchdol nalezené tělo utonulé ženy. Policisté však s ohledem na příbuzné k případu nesdělili žádné podrobnosti. Mluvčí středočeských záchranářů Petra Effenbergerová zdůrazňuje:„Koupající by měli dodržovat známá pravidla: neskákat do neznámé vody či nechodit do vody rozehřátí. Malé děti u vody vždy hlídejte. Kruhy na koupání a rukávky nejsou v žádném případě plnohodnotnou ochranou neplavců.“