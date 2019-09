Podle slov Markéty Šenkýřové z IKEMu jde nejen o akci ke Světovému dni dárců kostní dřeně; skutečně se hledají vhodní dárci pro 50 smrtelně nemocných pacientů v České republice. Naději pro ně představuje právě transplantace kostní dřeně, kdy dostanou nové krvetvorné buňky. „Nábor ve Vestci u Prahy se koná v sobotu od 11 do 21 hodin, respektive do 23.00,“ upřesnila Šenkýřová.

„Nábor nových dárců je vyvrcholením dvouleté spolupráce Českého registru dárců krvetvorných buněk s rodinou Matěje Kučery, který v roce 2017 onemocněl poruchou krvetvorby a svého dárce stále hledá. Akce „Život nejen pro Matěje“ tak putuje celou Českou republikou, aby se nyní snažila oslovit největší možný počet lidí mezi 18 – 40 v okolí metropole,“ vysvětlila Šenkýřová.

Proč je třeba přimět ke spolupráci co nejvíce lidí, objasňuje koordinátorka registru dárců IKEMu Gabriela Hošková: s kostní dření to není jako s dárcovstvím krve, kde rozhodují jen čtyři krevní skupiny a dva Rh faktory. Vyhledat dárce dřeně je podstatně obtížnější. „Nalezení shody mezi dárcem a příjemcem je pouze 0,5 – 1 %, proto je velmi obtížné najít vhodného a shodného dárce pro konkrétního pacienta. Z toho důvodu je potřeba, aby v České republice bylo na počet obyvatel v obou existujících registrech alespoň 200 000 dárců – v současné době jich je kolem 120 000,“ vysvětlila Hošková.

Vstoupit do registru mohou lidé mladších ročníků, kteří neprodělávají dlouhodobé léčení. Vyplní dotazník – a přímo na místě si pod dohledem pracovníka IKEM setřou vzorek slin v dutině ústní (test je tedy bezbolestný; není spojen s odběrem krve). Do deseti minut je hotovo. Právě proto organizátoři hovoří o věnování deseti minut svého času, které mohou zachránit lidský život.

Nábor dárců láká do Vestce i na další aktivity. Protože jedním z dětí, které na svého dárce stále čekají (a to navzdory hledání nejen v našich, ale i v zahraničních registrech) je také 13letý fotbalista Matěj Kučera, do Vestce přijedou i zástupci Fotbalové asociace ČR; charitativní zápas ve fotbale osobně podpoří reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý. „Bez nároku na honorář zahraje skupina Support Lesbiens, jejíž všichni členové jsou jako dárci kostní dřeně v registru IKEM zapsáni. Svoji techniku ukáží složky integrovaného záchranného systému a další,“ poznamenala dále Šenkýřová.

Podmínky vstupu do registru dárců kostní dřeně



- Věk od 18 do 40 let (evidence v databázi registru trvá do 55 let)

- Hmotnost více než 50 kg

- Výborný zdravotní stav (žádné závažné onemocnění – ani v minulosti)

- Bez trvalé medikace a léčby (výjimkou je užívání antikoncepce)

- Veřejné zdravotní pojištění platné v České republice