Bude to ale zážitek jen pro ty, jimž opravdu není zatěžko si přivstat. „Částečné zatmění začne ve 4.28 středoevropského letního času – ale uvidíme je pouze necelou hodinu, neboť po páté hodině Měsíc zapadá,“ upozornil Suchan.

Pozorovatelům navíc doporučuje vybrat místo ve vyšší nadmořské výšce; nejlépe na vysokém kopci: úkaz se totiž odehraje těstě nad obzorem.

Za příznivého počasí bude dobře viditelný i pouhým okem, připomněl Martin Gembec z České astronomické společnosti. „Stačí jasná obloha nad jihozápadním obzorem. Ještě lepší zážitek však poskytne alespoň malý dalekohled – například triedr,“ radí, jak pozorování vylepšit.

Do úplného zatmění Měsíc nevydrží

Nebeská podívaná se začne odehrávat už ve 3.32, kdy měsíční úplněk vstoupí do zemského polostínu. V té chvíli si okem ničeho nevšimneme; ani nemá cenu nařizovat budíky. „Teprve po čtvrt na pět se nám levá horní část Měsíce bude zdát poněkud ‚začouzená',“ vysvětlil Gembec.

Částečné zatmění pak začne ve 4.28, kdy Měsíc vstoupí do úplného zemského stínu. „Okem se bude jevit černý, ale na fotografii s delším expozičním časem bychom zjistili, že jeho střed je červený a okraj sivomodrý až šedý. Je to dáno lomem světla Slunce v zemské atmosféře,“ doplnil s poznámkou, že světlo se láme jak ve vyšších vrstvách s ozonem (což je zdrojem namodralého okraje stínu), tak v hustších vrstvách (kterými již projde jen červené světlo a ostatní barvy jsou rozptýleny).

Úplné zatmění by začalo 5.29 – to ale neuvidíme. Měsíc totiž zapadá dříve – například v Praze v 5.12. Po páté hodině se navíc objeví nad obzorem Slunce, takže sledování Měsíce již bude obtížnější.

Ke společnému sledování podívané zájemce v případě bezoblačného počasí pozvou i některé hvězdárny. Pozorování chystá třeba hvězdárna Astronomického ústavu Akademie věd ČR v Ondřejově na Praze-východ: zdarma na Radarové louce od 4.00 do východu Slunce. Hvězdárna Žebrák na Berounsku bude mít za jasného počasí otevřeno od 4.00 do 5.30. Vybírat lze ale i z dalších nabídek. Třeba z Mladoboleslavska to zájemci nemají daleko na Hvězdárna Turnov: pokud bude Měsíc vidět, i zde otevřou od 4.00 do 5.30.

Čtyři planety pěkně pospolu

Vedle zatmění Měsíce nabízejí astronomové ještě další důvod, proč se 16. května podívat na ranní oblohu. Kromě Merkuru lze sledovat všechny planety viditelné okem. Spatřit je za dobré viditelnosti bude možné nad východem až jihovýchodem: nejníže nejjasněji zářící Venuši, vpravo od ní také poměrně dost jasný Jupiter.

„Dále směrem k jihu bude slabší Mars a nejblíže jihu bude stejně slabý Saturn,“ dodal Suchan.