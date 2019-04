Střední Čechy – Ve chvílích volna během velikonočních svátků se nabízí vyrazit za velikonočními programy, nabídka je ale pestřejší a rozmanitější. Vyplývá to ze slov Lucie Vurbsové ze Středočeské centrály cestovního ruchu, jež tradičně doporučuje výběr akcí, o nichž má za to, že by byla škoda nechat si je ujít.

Italské vozy Fiat 500. Ilustrační snímek. | Foto: Archiv pořadatele

Program Velikonoce ve skanzenu Vysoký Chlumec možná už mnozí rodiče znají z vyprávění svých dětí. Přiblížení velikonoční atmosféry v muzeu v přírodě na Příbramsku bylo totiž častým cílem školních výprav, a to i ze vzdálenějších lokalit. Pro veřejnost je zde otevřeno do neděle, a to mezi 10. a 17. hodinou. Co vše se s těmito svátky v oblasti středního Povltaví spojovalo, ukazují nejen tradiční zvyky, ale také představení rukodělných prací. Nejde přitom jen o pletení pomlázek, zdobení kraslic za pomoci různých technik, výrobu jarních ozdob z kukuřičného šustí nebo ze skleněných vinutých perel či o vyřezávání píšťalek. Dojde i na vytváření svíček z včelího vosku, keramiku či dřevěné plastiky.