Brandýs nad Labem – Hotové žně mají v předvánočním shonu kapsáři, kteří svou nežádoucí pozornost zaměřují na zákazníky nakupující v provozovnách obchodních řetězců. Spoléhají na to, že určitě kápnou na někoho, kdo nebude dávat pozor na své věci, protože jeho pozornost odlákalo nabízené zboží – a tyhle předpoklady jim až hanebně vycházejí. Potvrzují to i zkušenosti policistů z Prahy-venkov: Východ. Během jediného dne zaznamenali hned tři podobné případy; vesměs se terčem krádeží staly ženy.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jan Handrejch

Zlodějskou sérii ze čtvrtka minulého týdne přiblížila v úterý policistka Eva Hašlová. Začalo to hodinu před polednem v Brandýse nad Labem, kde kdosi sebral 65leté ženě kabelku odloženou do nákupního vozíku. Prakticky totožná situace se opakovala tři hodiny po poledni ve Zdibech, kde si do vozíku odložila kabelku 52letá zákaznice. Také ona přišla o osobní věci i peněženku. Do třetice udeřil zatím neznámý pachatel na Úvalsku, konkrétně v Šestajovicích. Tam krátce před 17. hodinou přišla o peněženku 38letá nakupující. Zloděj jí peníze vytáhl z kabelky zavěšené na rameni.